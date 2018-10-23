纏訟6年無法定讞 法官怕什麼

2018年10月23日 04:11 中國時報 林偉信

從事討債的沈文賓，只因找不到妻子就將無辜的2名被害人押走，刑求式地將對方臉部壓制在水中溺死，歷審共15位法官窮盡力氣仔細審理調查，在求其生而不可得的情況下判處死刑，但最高法院卻屢次撤銷，案件纏訟6年，遲未能定讞，關鍵就在於終審法官不願判死。

為避免官司久而未決，影響被告人權，政府訂定刑事妥速審判法，如果不是因為被告逃亡或故意延遲訴訟，超過8年未判決定讞，都可獲得減刑，這除是對人權的保障外，也是督促法官對審理案件應速審速結。

以本案沈文賓強押被害人並將其臉部置於水面下，致其窒息休克死亡，2名被害人死前受盡驚嚇與痛苦，沈男用殘酷手段先後剝奪2名被害人的生命，看不出他對生命的絲毫尊重，也看不出其具有人性的悲憫心，犯罪情節泯滅人性、令人髮指。

屢次更審過程中，沈文賓總是聲稱自己有悔意，並在法庭向死者家屬下跪道歉，但實際上卻未賠償對方任何損失，也因此遭一、二審法官認定他的行為只是在博取被害人家屬同情，無法認定真有懺悔之心。

不料，最高法院用放大鏡檢視死刑判決，挑出問題後發回高院更審，更審仍判死刑後，又不滿意再找麻煩撤銷，就這樣，案件在最高法院及高院往返擺盪，對於被害人的家屬更是無盡折磨。

5度判死的沈文賓殺人案，負責調查事實審的法官們已依最高法院的指示，做到近乎無瑕的判決，但沈的律師竟能天馬行空，援引兒童權利公約的規定，主張殺人犯有幼子不能判死，如果此主張獲得終審認同，司法天秤將永遠偏斜。

(中國時報)