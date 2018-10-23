國道火燒車 夫淚睹妻成焦屍

國道3號後龍路段22日發生火燒車，被撞車輛騎上中央分隔島，車體扭曲變形。（巫靜婷攝）

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中國時報
巫靜婷、／苗栗報導

王姓男子22日駕駛砂石車，行經國道3號北上苗栗後龍路段，疑因左前輪爆胎，失控撞擊左前方自小客車，自小客車遭擠壓後被推撞上中央分隔島，車體扭曲變形宛如廢鐵起火燃燒。許姓駕駛雖及時逃出，但目睹妻子被燒成焦屍，兒子受重傷，嘶聲吶喊悲慟不已。王男經檢方複訊後，諭令5萬元交保。

國道警方指出，許姓駕駛一家3人原要北上桃園看身體不適的女兒，沒想到途中遇死劫，天人永隔，竟是家屬和身體不適的女兒到場認屍，相驗過程氣氛相當悲傷。

47歲許男22日上午9時許，駕駛自小客車行駛於國3後龍段內線車道，在切往中線時遭右後方、爆胎失控的砂石車高速衝撞，扭曲變形的車輛被推擠夾在砂石車與中央分隔島之間，瞬間揚起一片塵土夾雜巨大爆炸聲響，自小客車隨即起火燃燒，濃濃黑煙直穿天際。

許男奮力爬窗逃生，坐在副駕駛座的45歲陳姓妻子被夾在變形的車體來不及逃生，活活被燒死，後座的22歲兒子也遭烈火焚身，消防人員與熱心路人全力搶救，有駕駛見狀立即將車輛停至路肩，拿出小型滅火器朝傷者身上噴灑，仍因大面積燒燙傷，痛苦地在路上哀嚎翻滾。

許男兒子送醫急救時，全身70％2到3度燒燙傷，肢體有撕裂傷，由於燒燙傷面積太大，已轉梧棲童綜合醫院。

肇事王姓駕駛表示，原本要從苗栗通霄運砂石，準備從大山交流道下轉往造橋，不料在事故地點意外爆胎，導致車輛偏向左側肇事。國道警方另調閱砂石車保養紀錄，發現車輛左前輪曾在2017年4月更換過，但輪胎爆裂胎紋深度檢測不易，全案由檢警依業務過失致死罪嫌偵辦中。

(中國時報)

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