3月女嬰解剖 長期受虐渾身傷

2018年10月23日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義太保市3個月大女嬰遭狠父虐打、勒脖送醫不治，檢方22日會同法醫解剖發現女嬰遍體鱗傷，死因恐不單純，不排除是長期受虐多重傷勢致死，連嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊看了女嬰慘狀都說誇張，將進一步釐清22歲黃母涉案程度，不排除調閱之前黃家長子死亡案資料，一併釐清。

承辦檢察官陳慧靜昨早與法醫在嘉義市立殯儀館解剖女嬰，黃母也在社工陪同下接受臨時偵查庭訊問，面對媒體追問是否有阻止丈夫動手或對女兒感到抱歉，黃母不發一語；而檢方原以為女嬰可能被失控父親勒斃，檢視女嬰遺體及解剖後，發現死因恐涉複雜，需待化驗報告出爐，才能確認致死原因。

蔡英俊指出，女嬰體重比同年齡輕，身上又有很多傷勢，疑遭長期受虐，不排除是多層傷勢加上其他原因累積導致女嬰死亡，勒脖窒息也許是致命傷之一，蔡英俊忍不住怒言「這對夫妻很誇張」，並指目前黃妻身分只是關係人，會再仔細研判她是否知情及是否參與施虐。

由於黃父涉殺人罪嫌已被收押，嘉縣社會局長劉志偉表示，黃家3歲長女，現由社會局緊急安置，黃母因情緒不穩，從案發至今，均由社工陪伴，已通知黃母家屬南下陪伴。

社會局表示，女嬰出生後，考量黃家經濟能力，社會局曾勸家屬考慮「出養」，卻被黃家父母拒絕，如今看到無辜生命來不及長大，大家都很難過，接下來會協助黃母和長女安置工作。

(中國時報)