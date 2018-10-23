老婦溺水150秒 2救生員被訴

2018年10月23日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

70多歲陳姓老婦，去年6月間，到台北市大安運動中心晨泳時不慎溺水，送醫急救，迄今仍昏迷不醒，家屬質疑運動中心涉有疏失而提告。台北地檢署調查，陳婦在泳池溺水，載浮載沉約2分半鐘，但在現場的葉姓、王姓2名救生員竟未能發現，認定2人涉有過失，22日依業務過失致重傷害罪嫌起訴2人。

檢方調查，去年6月29日早上9點多，陳婦赴大安運動中心游泳時，不慎溺水而在泳池中載浮載沉，事發時，有泳客游過陳婦溺水的水道，卻沒發現陳婦溺水；另在現場待命的王姓男救生員及葉姓女救生員，也沒察覺不對勁。

後來，另名救生員前來巡視泳池，驚覺陳婦沉在池中沒回應，這才緊急將她救上岸邊，但陳婦經送醫搶救1年多，至今仍躺在病床上昏迷不醒。

陳婦家屬認為，陳婦溺水當時，泳池畔有王姓、葉姓2名救生員在負責維護泳客的安全，但卻未發現陳婦溺水，讓她至今都昏迷不醒，提告2人涉犯業務過失致重傷害罪。

檢察官偵訊時，葉姓救生員辯稱，當時已接近泳池清場時間，她正與其他救生員接班，沒有負責安全警戒，自認並無過失；另名王男救生員則承認有疏失。

由於檢方發現，陳婦從游泳池載浮載沈到被救上來，在水中待了約2分30秒，現場2名救生員卻未發現，涉有過失，昨依法起訴2人。

(中國時報)