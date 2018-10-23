老婦溺水150秒 2救生員被訴

馬虎救生員事件簿

友善列印
中國時報
／台北報導

70多歲陳姓老婦，去年6月間，到台北市大安運動中心晨泳時不慎溺水，送醫急救，迄今仍昏迷不醒，家屬質疑運動中心涉有疏失而提告。台北地檢署調查，陳婦在泳池溺水，載浮載沉約2分半鐘，但在現場的葉姓、王姓2名救生員竟未能發現，認定2人涉有過失，22日依業務過失致重傷害罪嫌起訴2人。

檢方調查，去年6月29日早上9點多，陳婦赴大安運動中心游泳時，不慎溺水而在泳池中載浮載沉，事發時，有泳客游過陳婦溺水的水道，卻沒發現陳婦溺水；另在現場待命的王姓男救生員及葉姓女救生員，也沒察覺不對勁。

後來，另名救生員前來巡視泳池，驚覺陳婦沉在池中沒回應，這才緊急將她救上岸邊，但陳婦經送醫搶救1年多，至今仍躺在病床上昏迷不醒。

陳婦家屬認為，陳婦溺水當時，泳池畔有王姓、葉姓2名救生員在負責維護泳客的安全，但卻未發現陳婦溺水，讓她至今都昏迷不醒，提告2人涉犯業務過失致重傷害罪。

檢察官偵訊時，葉姓救生員辯稱，當時已接近泳池清場時間，她正與其他救生員接班，沒有負責安全警戒，自認並無過失；另名王男救生員則承認有疏失。

由於檢方發現，陳婦從游泳池載浮載沈到被救上來，在水中待了約2分30秒，現場2名救生員卻未發現，涉有過失，昨依法起訴2人。

(中國時報)

3月女嬰解剖 長期受虐渾身傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。