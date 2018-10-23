北市300位顧問座談 選舉味濃

2018年10月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府22日首度集結數百位市政顧問舉行閉門座談，親民黨主席宋楚瑜以總召集人身分出席，參與人士甚至有市長柯文哲競辦總顧問陳雨鑫、女性後援會總會長謝明珠等「柯家軍」，加上原定的問答流程取消，被視為是「假座談、真拚選戰」，柯文哲昨坦然表示，政策本來就要跟顧問說明，這很正常。

宋楚瑜致詞 給柯高評價

柯市府現任市政顧問741人，分為民政、產業、藝文等組別，昨首次舉辦聯合市政座談會，近300名市政顧問出席參與，包含前悠遊卡公司董事長戴季全、北市商業會理事長王應傑，此外名單中也赫見陳雨鑫、謝明珠、周芳如等柯陣營人士，由於原定的意見交流臨時取消，整場會議宛若柯文哲、宋楚瑜的雙簧秀。

據了解，柯致詞55分鐘，回顧大巨蛋、大灣北段、社子島解禁等爭議，另闡述還債520億、不加預算、取消敬老金等市府新文化，柯提及政治最大進步不是成立新政黨，而是如何把企業管理的理念帶入政府，宋楚瑜則強調「人民的小事就是政府的大事 」。

宋楚瑜說，柯文哲從上任第一天就邀請他擔任市政顧問總召，柯也努力實踐競選期間談到的理念，如改變政治文化、調配資源等，他給予柯相當高的評價。

時機敏感 被外界作文章

面對質疑，勞動局長賴香伶緩頰說，市政顧問會議每年舉辦1至2次，這次舉辦聯合座談才有機會認識其他組別，且顧問們提出的意見，大多需跨局處溝通，難以仰賴單一單位解決。

謝明珠以行銷組顧問出席，她無奈表示，先前就有跟柯文哲說了，怎麼會這個時候辦呢？一定被外界作文章，但也已經辦了。

由於時值普悠瑪翻覆救災時期，各陣營幾乎全面暫停競選活動，市政座談遭疑是在拚選戰，柯文哲說，第一時間由消防局聯絡中央應變中心，交出指揮權配合調度，且市政還是要繼續進行，政策本來就要跟顧問說明，這很正常。

(中國時報)