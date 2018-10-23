北門街公辦都更 點亮舊城區

板橋北門街公辦都更案鄰近黃石市場與林家花園，生活機能良好。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

鄰近板橋林家花園的北門街公辦都更案完工，新北市長朱立倫22日邀請住戶回家團圓，世居在此的住戶林媽媽說，平常在一旁黃石市場賣衣服，每天總會回頭看看盼了多年的新家何時能落成，這次跟著家人與老朋友回到嶄新的家，「終於能和家人團聚了。」

板橋北門公辦都更地鄰近板橋林家花園，為大台北真正的舊城區，但隨著都市的快速發展，社區不僅周邊巷弄狹窄，有消防疑慮，市府透過公辦都更，重新點亮舊城區新風貌，但因土地產權、持分複雜，該案2006年送案，經過多年整合，2010年核定，2015年動工，今年終於完工。

產權複雜 整合過程辛苦

新北市都更處長張溫德指出，該區基地面積約570坪，興建地上15層、地下4層的住商大樓，1至3樓將有板橋派出所進駐為民服務，住宅分為2至4房等不同坪數的單元，不但可俯瞰國家級古蹟林家花園，且與黃石市場毗鄰，生活機能佳。

近黃石市場 生活機能佳

市府昨日舉行歡慶團圓茶會，在這塊土地打拚好幾十年的林媽媽說，都更整合過程確實辛苦，平常就在一旁黃石市場賣衣服的她，3年多前房子開始興建，天天期盼能夠早日入住，這次她不僅能分回店面繼續做生意，也不再苦於樓梯的不便。

活動現場也展出畫家余思瑩（阿力）描繪北門街都更案的重建過程，阿力說，她就住在都更案對面，看著原本老舊社區參與都更後，從拆除到架上鷹架，一棟嶄新大樓面貌越來越清楚，忍不住畫了下來，記錄下老城區的蛻變。

朱立倫表示，新北市這幾年積極辦理都市更新，推動速度較他就任前快了3倍，但依然不足，必須持續努力，希望能以10倍速度加速進行，公辦都更創造多贏，不僅讓住戶擁有完善居住品質，更成功改造老城風貌。

(中國時報)

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