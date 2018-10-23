勞工陳情被擋 痛斥市長落跑

2018年10月23日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

10餘名宏達電員工22日勞資調解失敗後到市府前廣場抗議，「巧遇」市長鄭文燦宣布市府前汙水道完工，一行人數度上前陳情，遭優勢警力擋下，雙方爆發肢體衝突，甚至跑給警察追，鄭則趁隙離開，勞工痛斥「落跑市長」，放話將「如影隨形」，讓掩耳落跑的鄭知道桃園勞工「正」不好。

基層作業員 遭亂調部門

過去逢雨必淹的桃園市府前中山路及復興路，因位處老舊社區、管線複雜，治水不易屢被擱置，水務局2016年底力拼改善，22日市長鄭文燦正式宣布完工，大幅改善光興、泰山及玉山里積水問題，讓周圍1700居民不再受淹水之苦。

「勞工在痛苦、政府到底在慶祝什麼！」桃園市電子業產業工會理事長趙建輝痛心地說，宏達電宣布大量解雇1500名員工，再用派遣方式聘僱勞工，未被解聘的基層作業員，慘遭亂調部門、強制特休等方式逼退，「特休假是勞工的假，為何要配合廠休強制休？沒假的人還得欠公司班、未來假日還債，這就是實實在在的無薪假！」

連換3種班 睡無3小時

來自高雄的28歲小A說，8月23日被通知資遣，順利找到工作後、27日被留下，但房子早已退租，到新單位又被要求產能，有同事就因不熟悉新作業被開警告單，年終加月薪被扣3700元，在宏達電5年薪水已從每月5.9萬銳減到2.5萬元。

林先生也說1個月內被調動3次，甚至1個禮拜換3種班別，害他每天睡不到3個小時，免疫力失調，逼得他開始請病假、看精神科，講到激動處一度哽咽無法言語。

勞動局強調4年來已開罰292萬，全市失業率也從4.1％降到3.8％，坦言大量解雇沒有強制規定要交名單，針對不當勞動等部分將會稽查和勞檢。

(中國時報)