為普悠瑪 暫停拜票捐血祈福

2018年10月23日 04:11 中國時報 陳世宗 、 馮惠宜 、 陳淑芬 、 盧金足 、 廖肇祥 ／連線報導 ／連線報導

埔里鎮長候選人廖志城（左）帶領團隊一早至捐血站捐出熱血幫助普悠瑪車禍傷患，共捐出2000CC熱血。（廖肇祥攝）

普悠瑪翻覆意外造成重大傷亡震驚社會，讓人不捨與遺憾！台中市長林佳龍22日主持市政會議率領市府同仁等，一起為罹難者默哀半分鐘，祝福受傷早日康復；國民黨提名台中市長候選人盧秀燕，則暫停所有競選活動為亡者祈福。埔里鎮長候選人廖志城率團隊捐出熱血。

林佳龍率同仁默哀半分鐘

林佳龍22日在舉行市政會議時，帶領與會一級首長等，一起為普悠瑪出軌意外死亡者默哀30秒；他表示普悠瑪火車翻覆重大傷亡事件國人都感到悲傷。

盧秀燕停活動為亡者祈福

盧秀燕21日深夜起，決定暫停所有競選活動為亡者祈福；市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春、蕭隆澤、張芬郁等人，21日晚起停止競選活動。

熱血力量轉為台灣祈福

台中市議員候選人黃淑芬原訂22日成立競選總部，決定停止造勢活動；競選團隊主動捐血，並號召民眾挽袖捐熱血，將力量轉為台灣祈福，為車禍事件不幸罹難者悼念，並祈願受傷乘客早日恢復健康；她暫卸戰袍率服務團隊拜拜祈福。

市議員曾朝榮則率競選團隊集氣，為傷者祈福，希望早日脫離險境一切平安。市議員邱素貞昨天生日，率領團隊祈禱普悠瑪傷者平安、逝者安息，也感謝每位救災員「救人如救火」的犧牲奉獻精神。

南投縣埔里鎮長候選人廖志城團隊，昨日捐出熱血幫助傷患早日康復，因考量捐完血者要避免做激烈運動或過度操勞；廖志城叮囑捐血夥伴先休息1天，身體回復活力後，再繼續拜票行程。

台中市議會副議長張清照昨在臉書貼文，呼籲民眾改以信用卡買火車、客運車票及定期航班的飛機票等，讓安全多一層保障！

(中國時報)