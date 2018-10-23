黃敏惠、涂醒哲 捐血行動派

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（右）到捐血中心捐血，還和首捐族合影留念。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導
民進黨嘉義市長候選人涂醒哲（左）昨早到捐血中心捐血，也呼籲同仁響應。（呂妍庭攝）

普悠瑪號出軌意外造成近200人傷亡，年底公職選舉候選人紛紛暫停選舉活動，並響應捐血行動，22日國民黨嘉義市長候選人黃敏惠與民進黨嘉義市長候選人市長涂醒哲不約而同，一前一後赴台南捐血中心嘉義捐血站捐血，黃敏惠低調離去後，涂醒哲隨後抵達，兩人皆說既然能做的不多，就捐血吧！

捐血人次大增

台南捐血中心嘉義站指出，台南中心血液庫存量大約還有10天左右，普悠瑪事故發生後，今早陸續有民眾湧入捐血站捐血，人數以往平常日的5倍之多，包括熱情響應的首捐族，預估今天的捐血量人次至少能達到200人以上，遠高於平日人均40人。

黃低調現身

前市議員郭文居一早也與多位競選夥伴到捐血站協助物資擺設，黃敏惠約9點左右現身捐血，還和第一次捐血的年輕女大生合影，隨後低調離去。黃敏惠前腳剛走，涂醒哲隨後抵達，涂醒哲表示，昨天一早他就呼籲市府同仁踴躍捐血，「沒想到黃敏惠也有聽到」。

涂呼籲響應

涂醒哲說，普悠瑪事件令國人震驚，雖然台南捐血中心庫存量足夠，但在非常時期，且已有血液陸續北送，為避免嘉義地區的用血量出現短缺，他和市府同仁積極響應捐血行動，雖然因年滿65歲，讓他一度喊「心理年齡沒問題，生理年齡有限制」，經醫生評估後涂醒哲順利完成捐血。

(中國時報)

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