長治鄉長競爭激烈 4雄並起

2018年10月23日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

萬丹鄉長劉昭相揮旗爭取連任，將對決在野派推出的王金義強力挑戰。（林和生攝）

長治鄉長許玉秀2任屆滿，民進黨原本提名巫國璋角逐鄉長寶座，巫卻在今年6月猝逝，綠營決定開放參選，擔任巫國璋競選總幹事的黃志仁隨即接下棒子，另長治鄉民代表古佳川及邱炬峰與前公所祕書林潤錠皆紛紛表態參選，讓鄉長選戰呈現四搶一的緊張局面。

為巫圓夢 黃接下重擔

長治鄉政治版圖長期綠大於藍，巫國璋從黨內初選勝出後獲得提名，沒想到竟在6月3日因心肌梗塞過世；擔任巫競選總幹事的黃志仁在支持者勸進下，決定接下重擔，走完選舉最後一哩路。

為了尊重巫家，黨內決定年底鄉長選舉不再提名，因此，在黨內初選敗給巫的鄉民代表古佳川首先表態參選，另前公所主祕林潤錠及現任鄉代邱炬峰也陸續掛出看板，展現勢在必得的氣勢。

萬丹麟洛 都兩人對決

萬丹鄉長選舉則顯得單純，爭取連任的劉昭相4年任內施政頗受好評，不僅盡力推廣地方農特產品，同時重視鄉內建設，更在臉書架設萬丹鄉長官方留言板，主動回覆鄉民提問；此次遇上在野派推出王金義出馬挑戰，曾擔任過鄉公所主祕的他，在地方派系力挺下，實力同樣不容小覷。

麟洛鄉長同樣是一對一的局面，現任鄉長蔡志和因官司纏身決定不再爭取連任，力挺同樣是民進黨籍的鄉代會主席盧重彰接棒，對決曾任農會常務監事及鄉民代表的鍾慶平，2人長期深耕基層，各有支持者擁護，但正面對決的情況下，雙方人馬顯得步步為營。

(中國時報)