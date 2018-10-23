長治鄉長競爭激烈 4雄並起

黃志仁（左二）接下戰旗，堅持為巫國璋走完選舉最後一哩路。（林和生翻攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導
萬丹鄉長劉昭相揮旗爭取連任，將對決在野派推出的王金義強力挑戰。（林和生攝）

長治鄉長許玉秀2任屆滿，民進黨原本提名巫國璋角逐鄉長寶座，巫卻在今年6月猝逝，綠營決定開放參選，擔任巫國璋競選總幹事的黃志仁隨即接下棒子，另長治鄉民代表古佳川及邱炬峰與前公所祕書林潤錠皆紛紛表態參選，讓鄉長選戰呈現四搶一的緊張局面。

為巫圓夢 黃接下重擔

長治鄉政治版圖長期綠大於藍，巫國璋從黨內初選勝出後獲得提名，沒想到竟在6月3日因心肌梗塞過世；擔任巫競選總幹事的黃志仁在支持者勸進下，決定接下重擔，走完選舉最後一哩路。

為了尊重巫家，黨內決定年底鄉長選舉不再提名，因此，在黨內初選敗給巫的鄉民代表古佳川首先表態參選，另前公所主祕林潤錠及現任鄉代邱炬峰也陸續掛出看板，展現勢在必得的氣勢。

萬丹麟洛 都兩人對決

萬丹鄉長選舉則顯得單純，爭取連任的劉昭相4年任內施政頗受好評，不僅盡力推廣地方農特產品，同時重視鄉內建設，更在臉書架設萬丹鄉長官方留言板，主動回覆鄉民提問；此次遇上在野派推出王金義出馬挑戰，曾擔任過鄉公所主祕的他，在地方派系力挺下，實力同樣不容小覷。

麟洛鄉長同樣是一對一的局面，現任鄉長蔡志和因官司纏身決定不再爭取連任，力挺同樣是民進黨籍的鄉代會主席盧重彰接棒，對決曾任農會常務監事及鄉民代表的鍾慶平，2人長期深耕基層，各有支持者擁護，但正面對決的情況下，雙方人馬顯得步步為營。

(中國時報)

黃敏惠、涂醒哲 捐血行動派 柯黑、柯粉 齊聚一堂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。