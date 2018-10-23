柯黑、柯粉 齊聚一堂

2018年10月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府市政顧問雖然是無給職，但不少人視為是「榮譽職」，或與市府的溝通橋梁。翻開顧問名單，不但赫見東京奧運台灣正名公投發起人紀政，還有曾任柯P競選總幹事的姚立明、醫師公會全聯會理事長邱泰源等人，被外界戲稱是「柯黑、柯粉大集合」。

根據市政顧問遴聘要點，市政顧問任務為提供市長、各幕僚機關首長政策諮詢，2年1任、聘期不得超過該任市長任期，各機關可隨時依市政需要，專案簽報市長核准增聘、改聘，根據人事處資料顯示，郝市長時期顧問人數為727人，柯則增至741人，每年至少開會1次即可。

翻開名單一看，卻赫見東奧正名公投發起人紀政受聘為體育組顧問，由於2014年柯文哲首度角逐北市長寶座時，號次還是由時任公民顧問團總團長的紀政代抽，不料紀政發起東奧正名後，柯卻遲遲未對此議題回應，更痛批「厭惡被脅迫表態！」倒打往日搭檔一巴掌。

至於柯P「前軍師」姚立明2014年擔任操盤手，助柯一臂之力登上首都市長大位，選後2人漸行漸遠，姚數度上節目炮轟柯，雙方更多次為競選經費隔空對嗆，昔日親密戰友，如今卻成為最熟悉的陌生人。

不過名單內也不乏「友柯人士」，如台北花市副董事長呂瀅瀅、邱泰源，以及台北醫學大學藥學系名譽教授楊玲玲等，舊愛新歡齊聚一堂，也成為顧問名單另類焦點。

(中國時報)