萬聖電音趴 10月27日嗨翻府中

2018新北府中搞什麼鬼百組搞鬼變裝隊伍遊行即將登場，有討糖活動、野餐電影夜、萬聖DIY、鬼抓人遊戲等多項精采活動。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

萬聖節即將到來，新北市府推出「2018新北府中搞什麼鬼」萬聖節系列活動，27日除了有超過百組搞鬼變裝隊伍在府中商圈出沒之外，晚間更將舉辦「新北府中搞什麼鬼電音派對」，邀請知名樂團與DJ，要用舞蹈、音樂及燈光嗨翻一整夜。

新北板橋府中商圈萬聖節活動已連續舉辦第8年，為當地商家帶來人潮，已成為重要商圈活動代表之一。

經發局22日舉行活動預告記者會，宣布27日活動除變裝遊行派對，參加活動有機會獲得iPhone Xs等大獎，現場也有適合親子一同參加的不給糖就搗蛋、萬聖DIY等活動，以及小朋友最愛的球池、樂高抓抓樂及彈珠台等遊戲裝置。

晚間舉辦的搞什麼鬼電音派對，主辦單位邀請R&B音樂新星吳卓源、小男孩樂團，及今年海洋獨立音樂大賞得主MAFANA樂團，融合多種音樂風格，現場還有知名夜店派對指定DJ High Skool，並搭配專業VJ，準備嗨翻府中商圈。

經發局長張峯源表示，越來越多人透過變裝傳遞不同的創意及理念時，也表現出對音樂的熱愛與社群凝聚力，活動除希望讓大家享受有節慶氛圍的派對，也能為在地店家帶來人潮及錢潮，當天舉辦變裝遊行及電音派對活動，中山路部分路段將封街管制，公車將改道行駛縣民大道。

(中國時報)

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