竹市總預算 連2年破百億

2018年10月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市連續2年總預算突破200億大關，議會22日三讀通過，審議刪減6900萬，歲出預算仍達203.62億元，其中資本支出預算46億元，占歲出總預算22.57％，創下近10年新高，將用於改善道路橋梁、水利等，家長關切的中小學冷氣設備也在預算之列。

昨天總預算大會審議，各黨團成員幾乎全數列席，有別於去年為了新竹300活動經費劍拔奴張，今年較少火花，國民黨團原本堅持刪8000萬，經黨團協商，達成統刪6900萬的共識，其中包含刪減文化局活動經費共1000萬、債務付息3000萬、第二預備金2900萬。

此外，國民黨團針對國際展演中心興建案持反對立場，經黨團協商，基於此案中央補助占大宗，達成逐年細審的共識，同時兼顧監督市政的職責。

市府主計處表示，明年度歲出預算編列204.31億元，經議會審議刪減6900萬元，刪減歲出預算為203.62億元，刪減比例為0.34％。

其中，資本支出來到46億元，占歲出總預算22.57％，創下近10年新高，支出項目包含公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費3.61億元、東勢大排水質淨化工程及隆恩圳汙水截流工程1.75億元。

基礎建設方面，市立棒球場新建工程第1期經費1.84億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫2.53億元與補助中小學冷氣設備1.5億元的「降溫計畫」。政事別方面，經濟發展支出29.35億元，占歲出總預算14.41％，也較上年度增加7億，將用於農業、工業、交通及其他經濟服務支出。

(中國時報)