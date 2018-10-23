員林市長寶座 5人競逐戰況烈

2018年10月23日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

南彰化最大票倉員林市，市長寶座多達5人角逐，包括1號游振雄、2號李金龍、3號張文和、4號林錦泉和5號陳秋蓉；大村鄉則有1號賴錫卿和尋求連任的2號游盛對壘，兩地皆未跳脫藍綠對決。永靖鄉現任為2號詹木根，面對1號邱榮昌、3號陳丁進挑戰，形成無黨籍3強之爭。

國民黨籍56歲游振雄連任5屆縣議員、資深水利會幹部，主打「延續市政」；強調自任期屆滿轉戰縣議員跑道的市長張錦昆手中接下市政，強棒一棒傳一棒，經驗、建設才得以延續。

民進黨籍52歲陳秋蓉挾本屆當區議員第一高票高人氣，除公共建設政見，也端出婦幼政見搶攻婦女票；訴求從前縣長翁金珠、縣長魏明谷、立委陳素月，一脈相承。

最早表態68歲的林錦泉21日成立競選總部，特安排捐血車獲得熱烈響應。70歲的素人張文和，及21年專業代書53歲李金龍；李成立FB專頁、印製政見專輯表達理念，吸引中間選民關注。

大村鄉由曾任兩屆鄉長的67歲賴錫卿老將伏驥接受民進黨徵召，出馬挑戰國民黨籍尋求連任53歲的游盛，一對一對決戰況激烈；游盛擁有現任資源，對已多年未參政的賴而言無異是場硬戰。

55歲永靖鄉長詹木根，面臨72歲老鄉長邱榮昌和52歲前鄉代陳丁進挑戰，3人雖都登記無黨籍，曾連任兩屆鄉長的邱與陳兩人皆屬泛藍體系，詹木根近年與綠營走得近，若藍軍分裂，預料將對詹選情較有利。

(中國時報)