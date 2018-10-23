世代競逐 新秀威脅老將

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣朴子市長選舉，市民代表吳品叡以無黨籍身分參選，對上民進黨提名的代表會主席黃基全，加上朴子警分局警友辦事處副主任黃福卿3人競逐，選情趨於白熱化，近來因吳品叡獲得藍綠政治人物加持，聲勢一路看漲，對競爭對手造成威脅，加上她較年輕，外界形容2018朴子市長選舉就像一場世代競爭。

7年級的吳品叡雖然起步較晚，聲勢水漲船高，20日競選總部成立時，前嘉義縣長李雅景、前立委翁重鈞、國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁、無黨籍縣長候選人吳芳銘都到場站台，連朴子具一定聲望，宣布退出民進黨的文化里長楊石旭也現身力挺，自成一派的政治支撐力，不管是深耕多時的黃基全或同樣以無黨籍參選的黃福卿都感受到壓力。

父親吳博文與藍營一同征戰過數場戰役，吳品叡卻想打一場不一樣的選戰，訴求乾淨選舉的她，希望影響更多年輕人，再透過年輕力量改變父母或爺奶的傳統投票行為，強調如她能改變成真，一定能間接鼓勵青年人參政。

儘管吳品叡來勢洶洶，但政壇人士指出，根據民進黨內部民調，黃基全仍領先對手有段差距，市長選舉尚未進入短兵相接階段，不過據投票日還有1個月，選情變化很難說。黃基全本人也持樂觀態度，強調他仍按既定步調走，「我樂觀向前走」。

至於楊石旭退黨力挺吳品叡，是否對自己選情造成衝擊？黃基全認為楊原本就支持對方，影響有限。黃福卿則指吳品叡有國民黨基層，「我才是真正的無黨籍」，強調他藍綠選票都可以吸納，不會被邊緣化。

(中國時報)

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