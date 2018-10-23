內憂外患 藍綠選情緊繃

國民黨台北市大安、文山區議員選情緊繃，立委蔣萬安（左）特地出席現任議員王欣儀（右）競選總部成立大會力挺。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導
議員厲耿桂芳姪女耿葳（右二）雖是新人，但實力堅強。（張立勳翻攝）

藍綠兩黨在台北市大安、文山區布局議員選舉，盼能「八仙過海」、「五福臨門」，不過，藍營在面對內部搶票與前黨內同志王致雅、李慶元瓜分票源，綠營則因執政包袱與小黨夾殺，2黨面臨內憂外患，萬一配票失利，藍綠恐怕都會掉席次，選情相當緊繃。

大安、文山區年底共25人要搶13席議員，參選人數為所有選區之冠，2014年國民黨當選7席、民進黨5席、新黨1席，主要政黨國民黨和民進黨得票率分別是51.13％和37.73％，今年除了國、民兩黨，還有6個政黨及無黨搶票，包括新黨現任議員陳彥伯、社民黨苗博雅、打出捍衛上班族權益的左翼聯盟黃德北和樹黨林逸萍、時力及愛心黨。

今年國民黨採積極提名策略，提名8人除有現任議員陳錦祥、徐弘庭、歐陽龍和王欣儀尋求連任外，新人則有接棒已故議員李新的兒子李柏毅、議員厲耿桂芳姪女耿葳、前總統府副祕書長羅智強與前國民黨發言人鍾沛君，個個實力堅強。

地方人士剖析，雖然大安、文山是「藍中之藍」，但恐遭被退黨的現任議員李慶元和前國民黨中央委員王致雅搶票，李問政犀利、選民服務有口皆碑，王致雅2014年參選議員高票落選，但持續經營地方，在國民黨內初選落敗後脫黨參選，2人都與市長柯文哲友好，來勢洶洶。

除了外部因素，該選區國民黨候選人又有「吸票機」，萬一藍營票源過度集中，恐怕擠掉1至2席，讓老將和新人是人人自危。

至於民進黨，今年有議員李慶鋒、簡舒培、阮昭雄、周柏雅和王閔生爭取連任，由於大環境對民進黨不佳，又有大綠小綠之爭，與藍營同樣深陷內憂外患，雖然黨內祭出配票機制，但選票若未平均分配，可能會掉1席次。

(中國時報)

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