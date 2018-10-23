市府智慧能源管理 用電有效率

2018年10月23日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府斥資1458萬打造「智慧能源管理中心」，透過系統整合及物聯IOT應用，除可即時顯示市府大樓的人流和耗電，讓電梯運轉、照明、空調、門禁等智慧化調節，今年9月為止較去年同期節電180萬度大約3％，未來將透過系統連動，擴大電力監控範圍到全市487個機關學校，帶動全市一起節電。

新北市府今年起首度於市府大樓導入智慧能源管理系統，市長朱立倫22日出席智慧能源管理中心啟用儀式強調，真正的節能不是關掉電源，而是更有智慧的用電。

朱立倫表示，智慧能源管理中心不只是全國第一個公務機關創舉，未來也將擴大電力監控範圍到全市487個機關學校，提供用電資料通報及告警資訊，達到全面節能。

新北市秘書處主秘李穎昌表示，智慧能源管理系統可讓空調、照明、電梯運轉、消防、給水、門禁、監視等應用電子系統，資源共享、訊息互通，建築物從自動進階到智慧，進而改善管理效率，舉例來說，透過智慧能源管理中心即時掌握市府行政大樓的人流預估和耗電情形，電梯偵測搭乘人員的載重分析人流，連線到管理中心開啟空調或調整電梯最佳化運轉，以更智慧的方式推動節能。

李穎昌指出，市府大樓今年導入智慧能源管理系統以來，1至9月較去年同期節省180萬度、約3％用電，年底前也將完成全市487個機關學校的電錶系統連動，透過電力監控，為機關學校節電尋找應對措施。

(中國時報)