田中一度混亂 社頭、二水一對一

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中國時報
／彰化報導

田中鎮、社頭鄉、二水鄉現任鄉鎮長都將挑戰連任！田中鎮謝文賢參選態度一度搖擺，致民進黨提名過程像是演8點檔。社頭鄉與二水鄉都是1對1戰局，現任者雖有優勢，但不能掉以輕心。

田中鎮長一役，民進黨原規畫提名謝文賢角逐連任，過程中謝一度表示不參選，最後卻又退黨投入選戰，造成民進黨提名作業大亂；最後歷經2度換將推出台灣鐵路工會彰化分會理事長陳信國。

只不過民進黨縣黨部態度讓選民猜不透，縣黨部主委邱建富先陪陳信國登記參選，在競選總部成立大會與陳手牽手造勢；日前也出席謝文賢競總成立，還上台致詞。

藍軍也有相似隱憂！國民黨候選人為現任新庄里長謝秉儒，4年前代表國民黨征戰失利的前縣議員洪麗娜，捲土重來以無黨籍身分再戰；同屬藍軍選票是否分流，還需觀察最後衝刺。

社頭鄉現任鄉長劉錦昌，4年前以59.79％得票率壓倒性勝出，成社頭鄉首位民進黨籍鄉長；這次挑戰連任，原以為年底選舉可輕騎過關，但在登記時，國民黨突推出社頭鄉青溪婦聯會主委蘇芳蘭。頓時選情升溫，讓劉錦昌的選情變緊張。

二水鄉長鄭蒼陽是無黨籍，2014年在3強鼎立戰局中以38.37％得票率勝出；參選連任面對現任鄉民代表會副主席蘇界欽挑戰，兩人實力伯仲間，呈現拉鋸。

(中國時報)

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