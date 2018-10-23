瑪家鄉長 佳義、北葉各有支持

2018年10月23日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

內埔鄉長僅現任代表會主席鍾慶鎮登記參選。（潘建志攝）

屏東縣內埔區地4鄉鄉長選情相當單純，內埔及泰武為同額競選，萬巒及瑪家各有2人參選。泰武鄉長邱登星及瑪家鄉長梁明輝均尋求連任，邱無對手，梁則面臨前鄉公所祕書林永彬挑戰；內埔及萬巒現任鄉長任期已到，將選出新鄉長。

萬巒鄉長選舉將由現任泗溝村長林國順，對戰前鄉民代表曾培書。林由民進黨提名，是立委蘇震清人馬；曾出身政治世家，外公林禎永曾當過鄉長及縣議員，爸爸曾士忠當過鄉長，媽媽林桂蘭當過鄉代。曾培書曾選過鄉長落敗，這次捲土重來。

瑪家鄉長梁明輝尋求連任，面臨前鄉公所祕書林永彬挑戰；梁出身佳義部落，林出身北葉部落，均有龐大家族支持。梁任內政績不錯，具現任優勢，林曾做過保險經理又擔任過祕書，人脈頗廣。地方人士指出，目前瑪家鄉長及議員選舉已合流，分為兩派對打，戰況激烈。

內埔鄉長僅現任代表會主席鍾慶鎮登記，是內埔鄉選舉史上第一次。同額競選只要獲得超過選舉人數的20％就能當選，地方人士認為鍾在任內服務工作做得不錯，也與人為善，應該可以輕騎過關。

泰武鄉長邱登星尋求連任，不過並無對手挑戰，地方也認為能輕鬆過關。有趣的是，上任鄉長孫萬教連任時也是同額競選，似乎已成鄉內傳統。

(中國時報)