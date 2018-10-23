選前狂出團 長青樂活遊出包

友善列印
中國時報
／台北報導

柯市府推出「長青樂活遊」政策不但被認為是選舉綁樁，更遭台北市議員王鴻薇踢爆，市府在選前大量出車，光這個月22天就有125團，不料，竟發生遊覽車跑錯地方讓長輩枯等1小時狀況，她痛批市長柯文哲為拚選舉政績已左支右絀，大出包整個螺絲都鬆掉。市府對此回應，已逐一向長輩致歉，將訂定SOP避免類似事件再發生。

台北市長柯文哲刪除重陽敬老禮金，引發長者反彈，為討好長輩，今年花了2600萬舉辦長青樂活遊，活動時間從6月下旬到10月23日，規畫出動880車，約招待3萬2000多人，10月總計多達125團，平均每天5團。

不少議員紛紛質疑選前辦長青旅遊，根本是政策綁樁，拿公帑讓里民旅遊，實在太難看，況且很多長者出門不易，完全享受不到，對行動不便的長輩來說很不公平。

市府強調，若試辦成功，未來不排除爭取為常態性預算編列，將培養銀髮族成為觀光導覽員，開設相關課程及認證。

北市信義區永吉里日前舉辦長青樂活遊，王鴻薇到場向長輩問候致意，沒想到原本通知遊覽車早上8時30分要到，結果讓長輩站著枯等1小時，經聯繫原來是遊覽車跑錯地方，直到9時20分車子才來。

王鴻薇說，里長看長者等不到車被罰站在路邊，趕緊準備椅子，她抨擊柯文哲自以為德政，把每年發給長輩的敬老禮金取消，改辦旅遊平息民怨，市府為了在選舉前趕進度拚政績，大量出車沒想到出包遊覽車大遲到，顯示市府為拚政績已經左支右絀，螺絲掉滿地。

(中國時報)

瑪家鄉長 佳義、北葉各有支持 調降權利金 龍形市場再招商

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。