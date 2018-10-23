選前狂出團 長青樂活遊出包

2018年10月23日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

柯市府推出「長青樂活遊」政策不但被認為是選舉綁樁，更遭台北市議員王鴻薇踢爆，市府在選前大量出車，光這個月22天就有125團，不料，竟發生遊覽車跑錯地方讓長輩枯等1小時狀況，她痛批市長柯文哲為拚選舉政績已左支右絀，大出包整個螺絲都鬆掉。市府對此回應，已逐一向長輩致歉，將訂定SOP避免類似事件再發生。

台北市長柯文哲刪除重陽敬老禮金，引發長者反彈，為討好長輩，今年花了2600萬舉辦長青樂活遊，活動時間從6月下旬到10月23日，規畫出動880車，約招待3萬2000多人，10月總計多達125團，平均每天5團。

不少議員紛紛質疑選前辦長青旅遊，根本是政策綁樁，拿公帑讓里民旅遊，實在太難看，況且很多長者出門不易，完全享受不到，對行動不便的長輩來說很不公平。

市府強調，若試辦成功，未來不排除爭取為常態性預算編列，將培養銀髮族成為觀光導覽員，開設相關課程及認證。

北市信義區永吉里日前舉辦長青樂活遊，王鴻薇到場向長輩問候致意，沒想到原本通知遊覽車早上8時30分要到，結果讓長輩站著枯等1小時，經聯繫原來是遊覽車跑錯地方，直到9時20分車子才來。

王鴻薇說，里長看長者等不到車被罰站在路邊，趕緊準備椅子，她抨擊柯文哲自以為德政，把每年發給長輩的敬老禮金取消，改辦旅遊平息民怨，市府為了在選舉前趕進度拚政績，大量出車沒想到出包遊覽車大遲到，顯示市府為拚政績已經左支右絀，螺絲掉滿地。

(中國時報)