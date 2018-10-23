改善供水 三民加壓站年底完工

台灣自來水公司在大溪、復興規畫設置3處加壓站，其中三民加壓站預計11月底完工，屆時復興區三民里、澤仁里冬季用水將可無虞。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

復興區居民大多數使用不穩定的簡易自來水，為此台灣自來水公司規畫設置3處加壓站，將自來水從大溪送上復興區，讓民眾不再「看得到石門水庫用不到」。年底前三民加壓站將完工，解決前山乾旱時用水不穩定的困擾。

水公司表示，將設置內柵、三民、圓山3個加壓站，未來圓山加壓站若完成，將可供水至三民、基國派、澤仁、羅浮等地。

其中11月底前三民加壓站將可完工，屆時可先行加壓舊供水系統，確保三民里、澤仁里在冬季時用水無虞。水公司解釋，三民、澤仁里由復興淨水廠供水，但該淨水廠使用詩朗溪水源，冬天時水量降低，就會導致供水不穩定。

「虧錢也要做！」水公司董事長郭俊銘表示，若3個加壓站都完成，估計有2000名用戶。但光是加壓站電費每年約300萬元，但根據以往經驗，水費每年僅能收到約100萬，但為了原鄉用水，雖知道會虧錢，還是會做。

桃園市長鄭文燦表示， 3個加壓站，總經費1億1484萬元，由水公司負擔，送水噸數可達每日3600噸，讓水能夠自海拔142公尺處再往上送至453公尺處，涵蓋復興區3／4人口，讓用水正義能夠實現。

他也說，目前桃園自來水普及率達95.42％，其中包含復興區及龍潭部分地區。而復興區是石門水庫上游水源保護區，卻無法享用自來水，市府也針對復興區設置的48個簡易自來水系統，每年編列2000萬維護經費，提升山泉水品質。

(中國時報)

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