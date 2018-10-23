大埤空前激烈 古坑捉對廝殺

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中國時報
／雲林報導

雲林縣大埤鄉長選戰堪稱全縣最為激烈，除了民進黨提名的陳大松外，另有王豐吉、林朝寶、張啟學、林森寶等共5人參選，特別的是，前3者均係出綠營，分裂嚴重。此外，民進黨古坑鄉長黃意玲連任之路，則有前古坑鄉代表會副主席沈勝騰挑戰。

大埤鄉長謝明平兩任即將屆滿，呈現全新選局，雖屬偏鄉，但鄉長之戰卻空前激烈，競逐者都非泛泛之輩，現任鄉代的陳大松在民進黨內初選便已和同志王豐吉廝殺過一回，民調最後險勝出頭。

但曾任雲林縣長李進勇地方祕書的王豐吉不甘以些微民調指數敗陣，決意脫黨競選，被民進黨開除黨籍，要在正式選舉中一較高下。林朝寶是前雲林縣議員，因故被褫奪公權而喪失議員資格，此次未經黨內初選機制自行參選，使選情更混沌，王、林也因而壓縮了陳大松的得票空間。

國民黨在大埤開放競選，林森寶和張啟學是現任鄉代，以無黨籍身分參選，兩人都深耕基層已久，實力不弱。後者也很重視文化推動，曾成功促成台糖廢棄倉庫活化成地方活動中心。

黃意玲執政古坑鄉4年，延續表姊前鄉長林慧如強力行銷古坑咖啡等許多好政策，表現不錯，蟬聯大有可為。不過，沈勝騰來勢洶洶，除了自身經營成果外，也獲得現任鄉代會主席鄭和義力挺，而曾任古坑鄉長的斗六市長謝淑亞也每每跨鄉鎮來站台，讓黃不敢掉以輕心。

(中國時報)

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