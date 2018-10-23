縣長故鄉兵家必爭 車城鄉長4搶1

2018年10月23日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

各地選情愈趨白熱化，恆春半島除恆春鎮長出現5搶1激戰外，車城鄉長也呈現4搶1戰況，除現任鄉長張春桂脫黨拚連任外，國民黨籍前鄉長林顯水、民進黨籍現任鄉代董松山以及政治素人林世立也來勢洶洶，誰都想拿下縣長潘孟安的故鄉。

車城鄉長年藍綠交替執政，直到4年前才由無黨籍的張春桂拿下，當時她以政治素人的身分奪下寶座、成為首位女鄉長，雖僅贏不到百票的些微差距，但大家對這匹黑馬無不刮目相看，而後她加入民進黨籍，但就在今年初時決定脫黨參選拚連任，此舉在地方引起不小騷動。

民進黨最後推出鄉代董松山參選，董松山是多屆鄉代，在地方根基穩紮，是個不可小覷的對手。至於國民黨則推出前鄉長林顯水，林顯水無疑也是個可敬對手，他不僅當過2屆鄉長、還當選過議員，4年前雖選輸張春桂，但捲土重來後，實力不容小看。

而林世立雖是政治素人，但他當藥師、在當地經營藥局，地方人脈經營良好，車城最大票倉保力村，他也經營得不錯，可看出他的選舉野心。

「現任贏三分！」地方人士指出，角逐車城鄉長寶座的4人中，雖各有各的實力，但現任優勢大是無可厚非的事，加上車城並沒有所謂的「大老」領頭，是典型的靠家族親友拉票選舉，所以張春桂的選情較為看好，不過選舉這回事誰也說不準，黑馬更是常有的事。

(中國時報)