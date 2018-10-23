幾米候車亭亮相 點綴淡海輕軌

2018年10月23日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

淡海輕軌綠山線即將在年底通車，工程已進入倒數階段，而以淡海輕軌為主題的幾米小女孩公共藝術裝置公車候車亭已悄悄啟用，繪本上的插圖跳出書本的框架，搖身一變成了等身大人偶，讓路過的民眾驚呼不已，搶與幾米小女孩合影留念。

台灣知名繪本作家幾米與新北市府合作，創作出一套全新的繪本作品《閉上眼睛一下下》，繪本故事中，小女孩去旅行意象與淡海輕軌結合，讓年底即將通車的淡海輕軌，充滿了童話溫暖的色彩。

養工處表示，為讓淡海新市鎮變得更具藝術氣息，市府結合淡水道路修復工程，在中山濱海路口以及義山路口，讓幾米繪本故事當中的角色以「銅雕」出現在公車候車亭，這也是淡水首度亮相的幾米造型藝術裝置，未來會視民眾反映跟現況決定是否繼續增設。

捷運工程局表示，幾米以淡水地區在地多元文化之特色設計小女孩去旅行的繪本故事，未來淡海輕軌完工後沿線的11個站，也都會有幾米老師操刀設計的特色雕塑，以不同姿態引領乘客展開旅程，在月台上也會有繪本故事的動物。

淡水區長巫宗仁說，淡水的作品是幾米原創，吸引市民注意週邊美的事物，讓生活更愉快，提醒民眾與作品合影留念同時，也注意別重壓及避免觸碰，才能夠維持公共藝術的美觀。

(中國時報)