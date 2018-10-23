台西、四湖、東勢 雙人對決

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中國時報
／雲林報導

台西鄉長選舉由台西鄉代會主席林芬瑩對決前台西國小校長戴進隆。四湖鄉長蘇國瓏尋求連任，對上屢敗屢戰的鄭國川。東勢鄉由現任縣議員張健福挑戰現任鄉長林維戊。麥寮鄉為蔡長昆同額競選，但部分民眾不滿選舉權被剝奪，發起投廢票活動。

四湖鄉長選舉，原本有蘇國瓏、吳孟宗、鄭國川3人登記參選，但吳孟宗卻因1件易科罰金案未繳交罰金遭取消參選資格。因此形成尋求連任的蘇國瓏對上公務員退休的鄭國川局面，一般預料蘇國瓏的選情相對來說比較穩定。

台西鄉長選舉原有3人登記參選，但尋求連任的現任台西鄉長趙瑞和因案喪失資格，形成台西鄉代會主席林芬瑩與前台西國小校長戴進隆對決局面，戴進隆獲民進黨聲援，林芬瑩則有泛藍地方派系支持，外界因此視此戰為泛藍、泛綠之戰。

東勢鄉長選情，現任鄉長林維戊尋求連任，遭逢現任縣議員張健福挑戰，林維戊主打安定牌，訴求政績延續；張健福則強調東勢鄉必需改變才能進步。林掌握地方組織，張則有民進黨奧援，勝負在五五波。

原本有意尋求連任的麥寮鄉長許忠富，在登記參選截止日最後一刻突然宣布退選，改由麥寮鄉代會主席蔡長昆登記參選，由於沒有其他人參選形成同額競選，但是部分鄉民無法接受選舉權被剝奪，發起投廢票活動來表達不滿。

(中國時報)

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