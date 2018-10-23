長照補助執行率 北市6都之末

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中國時報
／台北報導

台北市是6都老化速度最快城市，約有44萬老年人口，市長柯文哲大砍重陽敬老金後，議員郭昭巖發現，全市老人照顧服務的軟硬體建置速度，遠跟不上需求，甚至去年獲中央長照補助6.55億，執行率還不到一半，排名6都之末，她質疑市府不夠積極，應檢討推動方向。

郭昭巖表示，北市早在2014年進入高齡化社會，近10年老年人口增加12萬人，但配套明顯不足。截至去年底，北市老人長照及安養機構床位數共5521床，平均每萬名老人只能配到126個床位，新北則有212個，台南、高雄也超過200床，桃園142床、台中131床，均比北市多。

從照服人力來看，北市每萬名老人配有65名照服員，新北則是97人、台南85人、高雄89人，同樣多於北市。郭昭巖質疑，柯文哲上任後大砍敬老金，聲稱要發展長照，但完全沒有達到效果，預算到底花去哪？

郭昭巖還發現，北市去年獲中央補助長照經費6億5500萬元，執行率僅48.4％，排名6都之末，今年中央再核撥14億4526萬補助，但前半年執行率仍不到2成，她要求市府加速改善。

對此，社會局代理局長黃清高表示，北市日照機構建置速度算6都最快，目前有23所機構，3年後會增加到38所，不過居家照護人力確實很缺乏，過去曾祭出月薪制和補助，但誘因仍不足，每年訓練千餘名照服員，僅10％願意進入居家照護服務，未來推動上會持續努力。至於中央補助執行率低，黃清高解釋，北市請外籍勞工的人數特別多，因此居家照護需求沒那麼高，才會有補助用不完的狀況。

(中國時報)

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