北港口湖拚連任 水林素人崛起

2018年10月23日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

前北港鎮長蕭永義捲土重來，投入年底北港鎮長選戰，與現任北港鎮長張勝智再度對壘；水林鄉由民進黨徵召許山埜，對上2名無黨籍素人李明遠與李漢卿；口湖鄉長林哲凌尋求連任，對手為無黨籍新秀李宗霖。

3年多前尋求連任失利的前北港鎮長蕭永義，此次投入年底北港鎮長選戰，訴求打造北港鎮成為宗教觀光與農業升級城鎮。現任北港鎮長張勝智則是爭取經費高手，任內共爭取30餘億元地方建設經費。張勝智有民進黨奧援，且任內爭取諸多地方建設，深獲選民肯定；蕭永義則是整合舊有支持者並爭取中間選民，基層實力不容忽視。

水林鄉長年底選戰，民進黨徵召現任鄉民代表許山埜，面對2名無黨籍素人李明遠與李漢卿，許山埜有政黨支援；李明遠主打無色覺醒；李漢卿則是強調改變才能進步，2名新人挑戰民進黨長期執政，新舊交戰勝負難分。

水林鄉選民結構長期綠大於藍，民進黨有其優勢，但素人崛起挑戰民進黨執政，顯示民眾希望改變的心態。

口湖鄉長林哲凌前年鄉長補選勝出，終止民進黨2016年1月執政後基層補選的9連敗紀錄，成為民進黨明日之星；現任口湖鄉代李宗霖則以年輕人的初生之犢衝勁，要給鄉民耳目一新的選擇。

林哲凌任內爭取滯洪池等多項地方建設，獲得許多選民的認同，選情穩定，李宗霖則訴求「守護家鄉」，反對口湖堆置垃圾焚化底渣以及養殖區設置太陽能發電。

(中國時報)