提升警消超勤加班費 我做到了

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中國時報
陳光復

警消人員是站在第一線的人民保母，如何照料警消人員的生活，無後顧之憂專心於工作，這是光復我積極努力的目標。

警消人員超勤加班費在91年由1萬7000元調降為1萬2000元，由於時值選後，當時曾讓基層警員質疑此「變相減薪」有政治考量。

真正原因我無從得知，猜想或許是財政因素而調整上限，可是光復認為此作法實有愧於辛勞的基層員警，當下發願待財政狀況改善，將逐步恢復正常，盡量避免以時數換行政獎勵。

光復上任後致力發展觀光產業，更努力推動秋冬運動觀光旅遊，國際鐵人三項、馬拉松、逆風大行軍等活動，帶動澎湖秋冬不打烊，去年觀光人數達到115萬人次，今年至今較同期增加近3萬人，大量遊客湧入澎湖

這無形中增加警消人員勤務工作負擔，犧牲和家人相處時間，光復深感歉意，因此當議員提及比照金馬提升超勤加班費，光復當場答應，更獲議會全力支持，調增警消超勤加班費3000元，額度為1萬5000元，實質鼓勵辛勞之警消人員。

近年來縣府公債持續下降，財務狀況逐步獲得改善，光復再次許願，未來縣府財政持續改善，警消弟兄的超勤加班費就有增加的空間，相應的提升待遇就是看見希望、看見幸福，也是光復對警消人員最直接的感謝。

(中國時報)

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