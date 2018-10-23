環保袋租借機 進駐士東市場

台北市環保局與士東市場合作推出「押金環保袋自動租借機服務」，支付50元就能取得「茄芷袋」。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

塑膠製品衍生環境汙染日趨嚴重，台北市環保局「押金制環保袋」政策再進化，即日起與士東市場合作推出「環保袋自動租借機」，民眾支付50元押金取得環保「茄芷袋」，購物後可於30天內退還環保袋取回押金。

懷舊茄芷袋 喜歡可留下

民眾購物自備環保袋，才是落實塑膠袋減量的根本之道，環保局去年開始與量販店、清洗業者推動「押金環保袋」，讓忘記帶環保袋的消費者不必額外買塑膠袋。

環保局資循科長周貝倫指出，今年進一步與士東市場合作推出智慧化服務，在市場內設置「押金環保袋自動租借機」，民眾可支付50元押金取得環保袋，購物後30日內攜帶環保袋，至士東市場自治會辦公室退還取回押金。

她表示，退還後的押金環保袋會由「橘子乾洗」贊助，以天然、健康、友善環境的方式清潔，再重新上架供消費者選用，並掛上「安心清洗標籤」標示。

袋子清潔後 才重新上架

周貝倫說，士東市場改造後擺脫民眾對市場髒亂的刻板印象，民眾有新穎、舒適兼具時尚的購物環境，即日起還可搭配懷舊復古的茄芷袋，若想作為文創紀念品也能留下當環保袋，供日後購物重複使用，未來改建後的公有市場，將規畫引進押金環保袋自動租借機。

環保局提醒民眾，民眾購物時應採取攜袋、借袋、兩用袋「減塑3部曲」，優先自備環保袋，忘了帶則選用押金環保袋，如果仍有購物塑膠袋需求，則可購買能當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，期許民眾在日常生活中，落實減廢3招「自備、重複、少用」，共同打造環保宜居城市。

(中國時報)

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