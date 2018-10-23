違規競選廣告 環局強力清除

新北市環保局嚴格執行清除候選人違規選舉廣告，其中又以圍籬廣告最多。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

選舉白熱化，旗幟廣告也越來越多，新北市環保局自18日起嚴格執行清除候選人違規選舉廣告，3天內拆除1325件，以中和、板橋區最多，環保局強調，違規多半是在圍牆、圍籬設置廣告，即便是私人圍籬仍然違法，提醒候選人小心觸法。

圍牆圍籬禁止設置

選舉進入最後倒數，各區競爭激烈，候選人無所不用其極想要宣傳自己，卻逼得民眾接受如此「選舉美學」，反而引起民眾反感。

新北市環保局自18日嚴格執法，動員各區清潔隊人力清除候選人違規張貼懸掛的旗幟、布條、海報廣告、帆布等選舉競選廣告物，截至21日止共拆除1325件，以帆布1057件最多，其次是布條134件、旗幟71件及紙類廣告65件。

拆除數量以中和的632件與板橋的206件分居前二名，地點又以圍牆、圍籬處最多。

地方人士研判，中和議員應選6席，共有10人登記戰況激烈，國民黨、民進黨各提名3人，還有無黨籍、時代力量及新黨等4人瓜分票源，加上地狹人稠，違規廣告嚴重。

不得影響交通安全

環保局發言人孫忠偉指出，候選人可在自己競選服務處設置競選廣告，但不能超過服務處範圍或設置於道路及人行道，不少候選人向民眾租借私有圍牆、圍籬設置競選廣告物，這些都算違規，候選人如果不了解相關規定，可以洽詢環保局或各區清潔隊。

環保局提醒，11月9日至11月23日止，市府依管理規定放寬旗幟設置地點，可在競選辦事處同側道路延伸50公尺內及各辦事處同側道路延伸10公尺內設置單面旗，但設置的單面旗應符合相關規範，更不得影響交通及用路人安全。

(中國時報)

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