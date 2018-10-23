南投縣府大樓 擬拉皮改運

南投縣政府大樓外觀稜稜角角，縣長林明溱認為風水差，歷任縣長才會吃官司！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

前南投縣長李朝卿判刑定讞即將發監執行。現任縣長林明溱認為，縣府大樓外觀稜稜角角破壞風水，才會歷任縣長都吃官司；因此要規畫「拉皮」並改建成具有圓融的意象，不然被抓去關就麻煩了！

李朝卿涉貪瀆判刑定讞

李朝卿涉及貪瀆案判刑定讞，他的支持者號召民眾，在25日上午李朝卿赴南投地檢署報到時到現場陪同，給予李朝卿溫暖與祝福。南投檢方表示，李朝卿的刑期由台中高分檢向法院聲請定執行刑；當天報到後，由執行檢察官訊問後諭知執行事項。

林明溱22日在縣務會議中說，縣府大樓的造型看起來像工廠，不像公務機關；上方都是斜屋頂，正上方像虎口，正前方還有突出的雨遮。因前任縣長彭百顯、李朝卿都吃上官司，可能風水地理有問題，應該要改一改。

林明溱認稜角破壞風水

林明溱指出，縣府本來要在大樓頂上設置太陽能板發電增加縣庫收入，但因屋頂太斜無法施工！如果拆除斜屋頂，上方的鋼架可以變賣，上面再加蓋1層可供教育處辦公使用，重新施作後的頂樓屋頂，就可以設置太陽能發電板；至於大樓頂上虎口部分，可以參考監察院的圓頂建築改造象徵圓融。

回顧歷史！2012年11月間，縣府災後重建弊案山雨欲來，當時縣府就在縣府大樓左側樹立巨石，還請書法家揮毫寫了「和」字，凸顯南投「以和建縣」的傳統，兼及趨吉避凶；詎料，巨石立碑沒幾天，縣府就遭檢方搜索，李朝卿同月底被羈押，「鎮煞石」變成壓龍首的「石釘」，引發民眾議論紛紛！

(中國時報)

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