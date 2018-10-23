台南購物節 轎車大獎開回家

2018年10月23日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2018台南購物節將於27日登場，活動將延續到年底，今年規畫多項主題，包括「全國嫁妝餅創意競賽」、「台南商展」、「百貨賣場瘋狂購物趣」、「台南好物e起趣尋寶」、「台南i行動輕鬆支付GO」、「跟著趣味去旅行」、「臺南i網購、百萬豪禮大FUN送」等，相當豐富，民眾在活動期間只要消費滿200元，就有機會參加抽獎，一口氣把2台轎車開回家。

賣場瞎拼 線上集章

台南購物節已經邁入第8年，去年創下近20億元的營業額，今年度招商已達1500家，並結合各種線上與實體活動，期望能提升店家知名度並帶動商機，今年除了為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，還結合行動優惠APP，企畫「買一送一強打商品」行銷活動，另外推出「線上集章抽好禮」活動，還有消費發票金額登錄8倍送。

逛商展 e起趣尋寶

在南紡世貿展覽中心舉行的台南商展，總共有182家、398攤匯集台南在地優質店家集聚9個展區，今年特別擴大邀請外縣市廠商共襄盛舉，滿額就能抽獎，台南市民及現場打卡、登錄都有好禮。

為讓民眾享受購物的另一種樂趣，購物節也推出「台南好物e起趣尋寶」活動，只要下載台南購物節APP，即可到南市尋寶，發掘隱藏在巷仔內好吃好玩的店家，不僅可體驗尋寶集章的樂趣，還有機會將溪北商圈加碼送的電動機車或43吋電視等大獎帶回家。

(中國時報)