聖域對決電競 南區代表出線

「狼王月月」（左三）與「FW高希茵娜」（左二）2位高手獲得冠亞軍。（文化局提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

為IESF高雄世界錦標賽暖身，由台灣自行研發的AR電競手遊《聖域對決》，2018百萬公開賽正如火如荼進行，經全國海選後的8名菁英再淬鍊出最後代號「狼王月月」與「FW高希茵娜」2名高手獲得冠亞軍，代表南區爭奪100萬元最高獎金。

百萬公開賽 800玩家參戰

這場百萬公開賽吸近800玩家參戰，先爭北中南分區冠亞軍的5至3萬獎金，晉級全國總決賽，更有機會贏得百萬獎及台灣《聖域對決》盟主的最高榮譽，勝者不但為王，還可謂是名利雙收。

主辦單位更邀請到全國總決賽種子選手大天神、齊力斷金與玩家進行挑戰PK賽，不但帶來更高強度的競爭、也讓參賽者與觀戰民眾同樂，分享各種技巧、訊息、對戰心得、還贈送珍貴虛寶，在高雄掀起電競對抗的狂潮。

電競產業年 大獎要留高雄

今年可謂是高雄市的電競產業年，接連舉辦數場全國性賽事，全國第一個公私合作的電競專業場館也將於11月在亞洲新灣區高雄流行音樂中心開幕，並舉辦電競界奧林匹克之稱的「IESF」世界電競錦標賽。

文化局表示，11月9至11日在高雄巨蛋盛大展開，全世界將近50國選手與賽，是台灣有史以來最大規模的電競大賽，期待台灣選手能夠延續亞運2銀1銅的好成績，將重要獎項留在高雄留在台灣。

(中國時報)

台南購物節 轎車大獎開回家 奉獻偏鄉56年 洋神父成台灣人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。