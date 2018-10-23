聖域對決電競 南區代表出線

2018年10月23日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

為IESF高雄世界錦標賽暖身，由台灣自行研發的AR電競手遊《聖域對決》，2018百萬公開賽正如火如荼進行，經全國海選後的8名菁英再淬鍊出最後代號「狼王月月」與「FW高希茵娜」2名高手獲得冠亞軍，代表南區爭奪100萬元最高獎金。

百萬公開賽 800玩家參戰

這場百萬公開賽吸近800玩家參戰，先爭北中南分區冠亞軍的5至3萬獎金，晉級全國總決賽，更有機會贏得百萬獎及台灣《聖域對決》盟主的最高榮譽，勝者不但為王，還可謂是名利雙收。

主辦單位更邀請到全國總決賽種子選手大天神、齊力斷金與玩家進行挑戰PK賽，不但帶來更高強度的競爭、也讓參賽者與觀戰民眾同樂，分享各種技巧、訊息、對戰心得、還贈送珍貴虛寶，在高雄掀起電競對抗的狂潮。

電競產業年 大獎要留高雄

今年可謂是高雄市的電競產業年，接連舉辦數場全國性賽事，全國第一個公私合作的電競專業場館也將於11月在亞洲新灣區高雄流行音樂中心開幕，並舉辦電競界奧林匹克之稱的「IESF」世界電競錦標賽。

文化局表示，11月9至11日在高雄巨蛋盛大展開，全世界將近50國選手與賽，是台灣有史以來最大規模的電競大賽，期待台灣選手能夠延續亞運2銀1銅的好成績，將重要獎項留在高雄留在台灣。

(中國時報)