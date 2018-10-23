奉獻偏鄉56年 洋神父成台灣人

86歲瑞士籍神父雷震華（中）投身偏鄉半世紀，22日獲頒中華民國身分證，族人高唱太魯閣語聖詩歡慶雷震華成為台灣人。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

投身花蓮偏鄉逾半世紀的86歲瑞士籍天主教神父雷震華，56年來在秀林鄉部落間傳福音，致力改善偏鄉醫療與教育，花蓮縣政府22日頒發中華民國身分證，表揚他畢生奉獻給部落，神父不忘打趣提醒多到教堂禱告，不要只有耶誕節人滿滿，逗樂所有人大笑。

崇德天主堂瑞士籍老神父雷震華，來台宣教56年，早年在新竹學院學習國語之後，被教會派到秀林鄉服務，克服早期蘇花公路交通不便往返和平、崇德村傳教，除了創設崇和儲蓄互助社、架設自來水，改善部落經濟生活條件，還將聖詩譯為太魯閣族語，保存原民文化。

為改善偏鄉教育，雷神父無私提供場地建設籃球場所或舉辦文康活動，讓社區青年寓教於樂，在醫療上協助產婦及急症患者送往醫院就醫，如遇居民窮困無法支付醫療費用，代墊費用更是家常便飯。

近年雷神父身體健康每下愈況，他認為秀林已經是他的第二故鄉，盼能歸化成為台灣人，葬在最愛的花蓮，昨天下午在太魯閣族語聖歌中，由花蓮縣副縣長張垂龍與內政部政次陳宗彥及教友見證，成為繼劉一峰、潘世光後，縣內第3位因殊勳歸化的外籍人士。

認識雷震華神父超過50年的傳教士程美玉說，神父是相當熱心的人，當年物資貧困，部落半夜若有人被蛇咬傷或需要生產緊急送醫，他都親自開小貨車送到40公里外的市區就醫，即使年事已高，念茲在茲的還是教會和族人生活。

(中國時報)

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