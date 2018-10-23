浮洲開發度低 廖裕德促檢討

2018年10月23日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

板橋浮洲發展成為選舉話題，新北市議員候選人廖裕德指出，板橋住宅區的容積率為300％，但浮洲再發展區只有160％，幾乎少了一半，如果居民要都更，還要再捐贈20％土地，根本就是「一頭牛扒兩次皮」，當選後一定會要求市府修法，不要再把浮洲人當二等公民。

長期關心板橋浮洲發展的廖裕德表示，浮洲地區面積大約277公頃，2002年發布都市計畫，受限於法規發布時間，重畫必須要「區段徵收」而非「市地重畫」，對地主而言，必須多分擔公共設施，兩者一來一往差距10％左右，全區發展受延宕。

令人不滿的是，板橋住宅區容積率300％，都更都很困難，但浮洲都市計畫的再發展地區更低到只有160％，整整少了一半，嚴重影響老舊房屋都更，市府還規定要再捐贈20％土地，根本就是「一頭牛扒兩次皮」，都更完全推不動。

廖裕德說，市長朱立倫曾說過若是無法做到老屋換新屋、一坪換一坪的基本要求，將無法順利執行都市更新；新北市長候選人侯友宜、蘇貞昌也同樣宣示推動都更，請問，在這不公平條件下，浮洲再發展地區怎麼推動都更？市府不應該把浮洲人當二等公民。

未來如果當選市議員，除了將捷運延伸到浮洲，更要求市府重新檢討浮洲地區都市計畫，向中央爭取「市地重畫」方案，讓地主不要蒙受損失，共同促進浮洲地區的發展。

另外對於再發展地區，除了全面進行通盤檢討，廢除捐贈20％土地的不合理條款，更要將160％的容積率提高到240％，甚至到300％，透過這種「容積倍增」的方案，才能順利推動都更，浮洲發展再現風華。

(中國時報)