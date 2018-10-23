竹市府扮科技橋梁 提供AI分析

2018年10月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市科技能量領先全台，市府率全台之先，將政府資料、資源提供交通大學及國家實驗研究院進行AI分析研究，作為日後建置數位身分系統、智慧路燈、行動支付等科技橋梁，更是官、學、研合作的重要典範。

副市長沈慧虹22日與交大校長張懋中、國研院國網中心主任謝錫堃合作與應用備忘錄」簽署儀式，沈慧虹表示，市府提供資料和行政上專業知識，由在地學校及研究單位進行AI研究、分析及創新，將科技能量轉化為市政能量。

此合作案由新竹市政府提供資料和行政上的專業知識，搭配交通大學、國家實驗研究院的AI人才與技術，共同開發屬於新竹市原生的AI創新應用。

沈慧虹指出，新竹市未來的科技政策朝向建「資料決策中心」為首要目標，並搭配「規格標準化」的「智慧路燈」，讓AI發展必要的資料來源「IOT感測器」，得以設置、供電、連網，搭配各式感測器，建構起智慧城市的基礎。

新竹市政府秉持開放城市公共數據與「眾智成城」的態度，搭起官學研三方橋梁，將研究推出「數位市民」的數位身分系統，串接起行動支付、市政服務、共享運具和智慧運輸系統，城市更為便捷。

交大校長張懋中表示，交大具備創新技術開發能力及先進的研究能量，透過與市府及國網中心合作，共同解決城市問題，也是學術界一大突破。張也感謝市府提供公共資料，及應用問題與實驗場域，讓研究能量與創新成果不需捨近求遠。

(中國時報)