餐飲業者 加碼投資港都

2018年10月23日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄餐飲市場競爭激烈，版圖此消彼長，近來又有業者加碼投資，像是「跳舞香水」插旗衛武營，千房鐵板燒、福岡人氣鬆餅、金色三麥相繼進駐漢神巨蛋，而大八餐飲挺過財務危機，推出「四大天王」優惠方案，喚回消費者信心。

肯信餐飲集團董事長郭毓庭是越南台商，今年鮭魚返鄉收購以蜜糖吐司竄紅的跳舞香水、麻布茶房等8大品牌。他近日在衛武營藝術中心開跳舞香水2代店，以及新創兩個品牌COFEIN CAFE、鮨彩割烹日本料理本月底進駐鳳山文山特區。

「不要唱衰台灣！」郭毓庭認為，商人在商言商，政治上的操作不要傷害國人，他眼中高雄正處於低谷，但投資成本較中北部少了許多，此時不進場待何時？他肯定高雄基礎建設及便捷交通，因此將陸續加碼投資港都。

「人最怕沒志氣！」大八餐飲集團日前驚爆跳票危機，董事長林輝義感謝這段日子廠商及顧客獻暖，如今將全心固本，為了300多名員工生計會越挫越勇，而為回饋消費者，近日TOP自助餐推出「四大天王」波士頓龍蝦、韓國焗烤生蠔等生猛海鮮，平日4人同行享1人免費至12月14日。

漢神巨蛋打造「餐飲王國」，近日「千房大阪燒專門店」台灣1號店進駐，口味稍作調整為符合台人胃口，即起至11月13日獨家推出限定「大阪千房套餐」。全台首發店日本福岡「Cafe del SOL」要用雲朵般的鬆餅，征服饕客味蕾。而金色三麥重返港都，融入積木元素，適合親子客用餐，即起自27日推「滿千送千」。

(中國時報)