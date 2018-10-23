不只砍頭 死者雙手慘遭斷掌

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中國時報
／桃園報導

中壢逆子弒母再把頭顱丟下樓，桃檢會同法醫相驗，發現卓姓死者不但頭顱被砍，兩手也都被斷掌，右手只剩皮相連，左手臂也深可見骨，手段凶殘，但因內臟都無出血，死因初判是出血性休克死亡，法醫已採集相關檢體，將帶回釐清確切死因，檢方也將借提凶嫌梁崇銘調查動機和行凶方式。

桃園地檢署檢察官吳靜怡22日率同法醫師解剖，因67歲卓姓死者頭顱自12樓丟下，顱骨碎裂成多塊、面目全非，還得靠法醫一塊塊拼湊才能大概確認出完整頭顱樣貌，頭部刀痕混亂，其中至少有一處明顯是生前造成。

解剖也發現，卓姓死者生前左上臂受重傷，連骨頭都被砍斷，幾乎斷手，可見下手力道猛烈，左手掌也已和手腕分離、右手掌僅剩皮相連，但都留在遺體附近，尚無法分辨是生前或是死後遭斷掌，死者雙手也都傷痕累累，研判生前曾激烈抵抗，而死者胸、腹雖然都有刀傷，但都非致命傷，腳部則沒有明顯傷痕。

因卓姓死者傷口集中頭跟手，內臟都未出血，身軀也未有陳舊性傷痕，死因初判是出血性休克死亡，生前並未遭虐打，但實際死因仍待法醫解剖報告確認。

因遺體陳屍梁姓凶嫌房內，血跡最多、也有明顯噴濺痕跡，認定案發行凶、分屍地點都在梁嫌房間，尋獲的4把刀都有血跡反應，卻僅有一把有嚴重鈍痕，懷疑是行凶和分屍所使用，但仍需送驗鑑定。

凶嫌梁崇銘複訊時情緒穩定，但對於案發當天經過一律以不知道、不記得、不清楚推託，因梁男出獄後擔任保全和餐廳服務生，近日失業在家待業中，檢警將再詢問親朋好友，並調閱梁男通訊紀錄等，釐清犯案動機和行凶經過。

(中國時報)

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