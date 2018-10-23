外送商機大 Uber Eats進軍桃竹

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中國時報
／竹市報導

外送市場正夯，Uber Eats看準桃、竹地區廣大商機，22日正式進軍，標榜「一鍵點餐，美味35分鐘直達到府」的速食訴求，外送300家以上的在地人氣餐廳，從早餐到消夜都不怕餓肚子。

「11月底前免外送費！」Uber Eats營運範圍繼雙北、台中、高雄4大城市，昨一口氣擴點桃園、新竹，首先先從桃園區及中壢區、新竹市東區、北區及竹北展開營運，兩區用戶即日起到11月30日前，每日上午10點到晚間10點，可享全時段免外送費優惠。

Uber Eats為進軍桃竹外送市場，先做好詳細市場調查，匯聚桃竹在地知名美食，如桃園知名港式茶點「美生餐室」、30年東北好口味「來來麵食館」、新竹老牌古早味「阿惠冰店」、「薪石窯柴燒窯烤」、「溫拿包子」與「鴨肉許」等餐廳。

Uber Eats也將牛肉麵戰場從實體店面延燒到數位外送平台，桃園30年飄香老店「老劉原汁牛肉麵」與新竹起家的「段純貞牛肉麵」都是合作店家，過去往往一位難求，Uber Eats掛保證透過APP下訂，迅速送達免排隊。

Uber Eats優食台灣區總經理李佳穎表示，桃竹文化豐富、傳統在地與異國美食匯流，市場充滿潛力，Uber Eats將持續專注於提升營運效能和使用者經驗，打造多方都贏的局面。

(中國時報)

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