自行車腳踏板易脫落 全面檢修

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣長張花冠為感謝全縣5338位鄰長平日的辛勞，動支空汙防治基金4542萬元採購電動輔助自行車送給鄰長，至22日已送出1807輛，卻傳出自行車腳踏板脫落，有鄰長因此摔傷，縣議員詹琬蓁懷疑是組裝出問題，要求縣府配送前應做好驗收，副縣長李明岳表示已要求廠商針對同一批疑似出問題的自行車進行全面檢修，待後續觀察確定5000多輛車都沒問題，才會讓廠商請款。

詹琬蓁昨在臉書PO文，指已有幾位鄰長家人向她反映，說縣府送的電動自行車腳踏板易脫落，還有人因此跌傷，呼籲民眾有類似狀況應向公所反映。詹琬蓁事後表示，據她了解，水上、鹿草和朴子都有鄰長反映腳踏板問題，顯見已是普遍現象，且不少人以為是價格太便宜才導致品質落漆，一聽到1輛車要價8488元，都嚇了一跳，顯見這種差錯並不符合民眾期待和需求。

PO文一出，果然有不少鄰長及其家人紛紛抱怨不好騎、踏板一騎就掉，詹琬蓁認為，既然縣府有這番美意，就要做好把關、驗收工作，尤其很多鄰長都上了年紀，很容易受傷。李明岳說，據同仁回報，疑似是第一批自行車趕出貨，有組裝不實情況，除針對該批全面檢修，其他陸續配送的車輛則採抽檢進行把關。

民政處長陳宏基則說，每輛電動輔助自行車都有1年保固，且車身上有QRCODE，用手機一掃就能連絡廠商，鑑於老人家可能不會使用QRCODE，已要求廠商在鄰里成立據點，協助解決使用或缺失問題。

(中國時報)

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