歡度萬聖節 木柵動物園10月27日開趴

台北市立動物園27日慶建園104年，配合萬聖節準備應景南瓜，引來動物好奇。（北市立動物園提供）

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中國時報
／台北報導

萬聖節即將登場，台北市立動物園27日將舉辦建園104年慶祝活動，當天除「2018大象保育暨尊親敬老活動」外，還有保育園遊會市集，緊接著是眾所期待的Zoolloween第10屆創意變裝走秀晚會「Party TEN！！！」要讓民眾從早玩到晚，歡樂度節慶。

迎接北市立動物園建園104年，園方這周六會有系列慶祝活動，包括大象保育有獎徵答、老歌欣賞、保育園遊會等，晚間有萬眾矚目的Zoolloween創意變裝走秀晚會，報名走秀民眾，還有機會抽中台灣虎航贊助的「台北或高雄往返沖繩機票兌換券1張。

動物園表示，當天下午會由動感十足的擊鼓樂團打頭陣開場，還有動物布偶帶動唱及動物園保育成果紀錄片欣賞，今年保育攤位闖關活動將於下午4時展開，配合萬聖節將延長開放至晚上9時，下午4時後開放30元星光票入園及教育中心免費入場。

另外，自10月27日起至12月2日期間，民眾只要到國立台灣博物館參觀「小心！象出沒！」象群特展，及與動物園教育中心大象「林旺」爺爺標本2處參觀並合影，可獲得限量大象紀念品。

當天完成闖關遊戲，可憑闖關卡抽獎，邀請大小朋友共襄盛舉，詳細活動資訊可至北市立動物園網站及「Taipei Zoo台北市立動物園」臉書粉絲專頁查詢。

(中國時報)

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