中醫大新竹附設醫院 年底營運

2018年10月23日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

中國醫藥大學新竹附設醫院預計年底開始營運，新竹縣長邱鏡淳22日與縣府團隊、議員等前往勘察，該院將提供788個病床、36個科別，也將有急重症急診，充實新竹地區的醫療資源。

中醫大顧問劉育東表示，預計11月中旬可取得使用執照，12月15日正式對外營運。劉育東說，中醫大新竹附設醫院目前工程已完成98％，占地約10公頃，地上8層、地下2層，也有1274個停車格，是法定停車位的2.23倍。園區也有自設4線道路，可紓解周邊交通，救護車動線也不影響住戶生活品質。

邱鏡淳與新竹縣議員鄭美琴、甄克堅、葉芬英等22日均前往會勘，參觀復健部、婦科病房、護理站、嬰兒室、婦科門診、內科等診間，以及1樓急診室，邱鏡淳也指示工務處、交通旅遊處等單位，協助院方整理周邊環境，也要啟用公車、愛心醫療專車等，守護縣民健康。衛生局長殷東成表示，新竹縣的醫療原缺乏1436床設備，中醫大的進駐，可解決新竹縣長久以來的醫療品質，改善並提升大新竹地區的健康醫護水平。

中國醫藥大學新竹附設醫院將有整合性醫療服務、癌症中心、心血管中心、腦中風中心、急重症中心等，以及特殊族群醫療照護，包含婦產科、兒科、中醫等，還有燒燙燒照護、血液透析、腹膜透析、隔離病房及安寧病房。

(中國時報)