學瑞士 公投才能轉大人

2018年10月23日 04:11 中國時報 廖達琪

今年的地方選舉已進入倒數階段，這次是選舉史上第一次地方大選綁上公投。若「以核養綠」案補件後過關，公投共有10件，請問選民有管道及資訊來理解這些案的支持及反對意見嗎？中選會的安排是10案確定後，每案有5場辯論會，總計50場，將密集出現在未來可能不到30天的投票日前。

這一段期間也是候選人打得最熾熱的波段，選民的注意力如何分給10項公投？

筆者9月受瑞士代表處之邀，赴其首都伯恩及蘇黎世參訪其1年排定4次之1的公民投票活動，實地看到其融入生活的自然平和之公投權行使，確實令人欣羨。我們可以學嗎？

乍看之下，短期難學，因瑞士有百餘歲的民主經驗，又有特殊的歷史地理人文條件，台灣難並比；但如台灣確實視民主為看家之寶，並有共識要深化推動所謂「參與式民主」，就筆者看來，瑞士的公投制度面或有7撇步可供我們參考，以將現有乳牙換恆齒，這7項簡述如後：

一、公投要先分創制及複決案：前者是公民的立法提案權，有類代議士所為；後者是針對代議士通過的法案，由人民決定是否發動複決。以瑞士做法而言，國會通過的任何新法都先公告100天，視有無5萬人連署要求複決而定，如無才生效。這機制讓國會各黨較願協商，產生最大共識。至於創制，瑞士是憲法層級才行使，但也因此大小事都可入憲，台灣可斟酌國情而設計。

二、公投要以由下而上，養成由人民發動的方式為要，並能對決策有影響：瑞士經驗特別強調，主政者最好不要主動推動政治性議題且不具決策實質影響力的公投。這樣操作易引發民粹，不是建立穩健民主的路徑。

三、公投要留足夠時間給社會討論：我們這次在公投10案成案後，剩下不到1個月的時間，而瑞士1個創制案有足夠連署成案後，平均尚需52個月左右才進入投票。

四、公投可盡量減少行政干預，但可增加與立法部門對話：瑞士的聯邦政府對公投通常給予低密度審查，盡量協助其成案；而人民創制案成立後，還會交國會討論決定是否提「對案」。如提，人民可思考是否撤案，或兩案並立，交付人民表決；如兩案都過，但內容彼此矛盾，可以得票多的出線。

五、公投可先開放通訊投票，甚或e-voting：瑞士近9成係通訊投票，e-voting則在部分州推動。台灣對通訊投票甚多疑慮，或可先從公投推動，因為敏感度或權力的牽動性比起候選人應是弱多了。

六、公投可以不綁大選：瑞士是脫勾的，且1年排4次並預先排定，現已排至2037年，或因有通訊投票等，不綁大選的投票率平均也有4成。

七、公投可以不設通過門檻：瑞士沒有設，只要有相對多數即可（憲法創制還要加上過半的州同意）。我們的門檻好不容易從1/2選舉人降至1/4，但也要將近500萬人同意且超過不同意者才算通過，難度還是有的！

制度學習從來不易，「橘逾淮為枳」幾已是通則，但人民集體的意志最重要。如大家願將「參與式民主」做成國家的重要品牌，瑞士公投7撇步，值得參考仿效再內化創新。

（作者為中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)