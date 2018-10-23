韓國瑜要點亮環南海最黯淡城市

2018年10月23日 04:11 中國時報 潘華生

很多人不了解：高雄在歷任綠營市長的努力下，市容看似現代化；基層組織、公民團體、民間社團綠化已深，何以一個無錢、無人、無組織的「三無」韓國瑜，可以短時間在高雄就掀起「韓國瑜旋風」呢？

要回答這個問題，也許可以參考多年前北京曾流傳一個不知真假的故事：中國一直認為北韓要不崩潰，就必須走上中國式改革開放的道路。因此曾特地安排當時的北韓領導人金正日到上海參訪經濟建設，希望能給金一個刺激。金正日的確對上海的建設大為艷羨，然而回國之後，金正日立即要求送北韓建築師到上海學習建築與城市規畫專業。

以後見之明來看以上的故事，倒有幾分真實性，北韓平壤市區仰望雄偉壯觀，頗有現代性，還有台灣旅遊達人稱「市容大勝全台」，但北韓除了大同江畔的樣板建築之外，仍然沒有釐清經濟運行的機制，見樹不見林，所以經濟自然難以起色。

因此，韓國瑜旋風的崛起首先是大環境的背景，也就是中央執政不利。民進黨在野時，堆砌各種進步符號，望之儼然。真正執政，卻像拼裝車一樣，左支右絀，自相矛盾。這也是民進黨執政神話逐漸破滅的原因。同時民進黨以改革之名觸及社會的深層核心價值，所以激發出過去沉默的大眾站出來，這證明台灣社會上存在約束極端力量的價值防線。

其次，高雄的經濟問題沉痾未解。但就跟北韓的平壤一樣，表面光鮮亮麗實則「又老又窮」，街頭海邊的樣板藝術再多，也不能掩蓋人行道破爛補丁，遍地天坑，滿街租售廣告；過年時舉債連放煙火半個月，也不能隱藏經濟活力嚴重衰退的現實。市民的就業機會、薪資收入、房產價值等與市民幸福攸關的經濟指標長期停滯不前。百年來人口數一直是位居全台第2的高雄市，由於長期人口成長衰退，居然被台中市超越。顯然高雄的城市競爭力、經濟活力出現明顯危機。

過去十多年高雄的確完成了許多大型的建設，這些建設對高雄市井小民而言，實質的助益其實並不大。即使是一般市民看在眼裡也知道問題不少。例如：高捷車站月台很長，列車車廂卻很短；世運主場館在辦完世運後，只有五月天唱5天。巨蛋、大東藝文中心、衛武營藝術中心、流行音樂中心，還有現成的高雄文化中心等，這些建設同質性很高卻使用率偏低。高雄展覽館、駁二藝術特區平日客流稀疏，夜間更是冷清寂寥。這還是高雄市政府高度負債以及中央政府財政大力支持下換來的。

環南海地區是未來30年地球上經濟發展最被看好的區塊。高雄對岸的香港與深圳到廣州的珠三角地區有1億以上的人口，也是全世界最大與成長最快的產業群聚。再南方的環南海國家，如菲律賓、越南、新加坡、汶萊、馬來西亞也都活力充沛，成長快速。高雄卻成為南海周圍最黯淡的城市。韓國瑜的口號簡單易懂：貨出去，人進來，南南合作，高雄發大財。所以一字一句能打動沉悶已久的高雄。

韓國瑜旋風肯定也改變了國民黨。過去國民黨人面對南部艱困地區，畏戰怯戰。但韓國瑜證明了只要能站在崛起的民心氣旋之上，即使沒有黨產，在艱困地區如高雄都可以打得如此漂亮。未來當可激勵來者願意去接受某種「冒險召喚」，深入困境，再通過終極的試煉轉化為英雄。

高雄這一片民進黨長期經營的老根據地，遍布樁腳與利益團體，嚴密交叉布防。但是，如果西瓜候選人們又躺著選上市長，如何讓政治人物得以反躬自省？的確從傳統的藍綠板塊角度來看，高雄倘若能夠翻轉，當然是非常不可思議的奇蹟。

不過，高雄一直都是不缺奇蹟的地方。過去，有神奇的偽劣變造錄音帶，還有神奇的台大外文系教授跳出來背書說是真的；有神奇的走路工事件，有長期的綠營支持者「自告奮勇、義助同鄉」，還為善不欲人知地自發動員了「編制外」的遊覽車幫忙發走路工。所以誰說奇蹟不會再次出現呢？（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)