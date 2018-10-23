還記得319那兩顆子彈嗎

2018年10月23日 04:11 中國時報 羅瑩雪

九合一選舉投票日步步逼近，民進黨選情之嚴峻前所未見，面臨全面崩盤之危機。令人想起過去每當選情緊繃時綠營層出不窮之奧步。

其中震驚世界最離奇的兩顆子彈事件，大家記憶猶新。此案古怪的不只是時間、地點巧合和傷處顯眼又精準避開要害等情節，且成功連任的陳總統結合全黨之力阻擋「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」之通過，提出覆議，聲請釋憲，而且發明所謂「行政抵抗權」，使盡渾身解數妨礙真調會的運作。結果槍枝究竟哪裡來的？陳義雄究竟怎麼死的？為何警方稱凶器是唐守義改造之槍枝，又讓他自由離境？種種重要環節均未查明，即草草以陳義雄充數結案，使其至今含冤莫名，家屬也憤恨不平。

此案疑雲滿天。子彈穿過襯衫劃破肚皮，襯衫有6個破洞，為何夾克完全沒壞？陳義雄未受槍擊專業訓練，如何能避開重重維安在0.63秒內連發兩槍皆命中？最詭異的是，理應最渴望真相的「被害人」拚命阻止調查，且「被害人」一夜之間從民調落後翻轉險勝，成了最大受益人。種種違背常理之現象，不得不讓人懷疑是自導自演。

再歷經民進黨「走路工抓到了」、「桃色錄音帶」及抹黑、抹紅等前車之鑑，這陣子大家聊天，都忍不住猜這次選舉又會有什麼大事發生。

有人說，核能電廠可能會爆發重大意外，輻射外洩，危及周圍大地區的居民，證明「廢核」才是真愛台灣，反對「2025年非核家園」的都是壞蛋。當然選後查清會發現只是電腦出槌，虛驚一場。

也有人說北農可能已備妥資料或劇本，將在關鍵時刻赴地檢署按鈴控告韓國瑜侵吞鉅款，指其貪汙事證明確。至於事後偵查結果如何，則無關緊要。

又有人說，或許會有人出面自首，自稱和韓國瑜收受鉅資被中共收買，是潛伏台灣之共碟，任務是拿下台獨大本營的南部大都，伺機與對岸裡應外合，聯手併吞台灣。

有人說，選前深夜偏遠山區可能發生驚天爆炸，國安單位立刻分析，可能是大陸發射長程飛彈要震嚇台灣民眾，干擾台灣選舉。當然稍微清醒的人都知道，大陸領導人除非腦殘，不可能祭出如此笨招。但這說法可能使原本冷卻的綠民，經過「正名」、「反併吞」活動加溫，再受刺激，馬上團結一心，紛紛歸隊。

上面這些當然都是閒聊胡扯。但兩顆子彈這麼荒誕誇張的事都發生了，賴揆又做出「觀塘換深澳」令人跌破眼鏡的緊急大轉彎決策，連高金素梅立委都懷疑深澳電廠是為了操弄選舉預備的假議題，民進黨為了勝選還有什麼做不出來呢？

所以，愈到選舉關頭，大家愈要提防。簡單說，選前幾天，凡是有利於民進黨的爆炸性新聞都別輕信！（作者為前法務部長）

(中國時報)