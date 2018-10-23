還在肖想染綠國營事業？

2018年10月23日 04:11 中國時報 劉心月

台鐵發生嚴重脫軌意外，死傷慘重，社會氣氛十分低迷，各候選人暫停競選活動，大家都很節制。不過，立法院經濟委員會22日審查《國營事業管理法》第3條修正案時，綠委提案擴大國營事業的認定範圍，包括政府的持股比例和持股方式都將放寬。令人擔心，這是否是執政的民進黨鯨吞蠶食各種資源的系列動作。

依現行規定，國營事業的定義包括一、政府獨資經營者；二、依事業組織特別法之規定，由政府與人民合資經營者；三、依《公司法》規定，由政府與人民合資經營，政府資本超過50%者。

綜合綠委提案，主要是將國營事業政府持股比例由50%放寬為20%，就被認定為國營事業；此外，還有民進黨立委提案，將現行中央政府持股50%為國營事業的規定，放寬為交叉持股達50%即認定為國營事業。在政府轉投資的子公司、孫公司纏根錯節的關係中，出現交叉持股比例超過50%的機率頗高。

一旦被認定為國營事業，則預算、人事等規定，都必須按相關法規執行。對此，外界立刻聯想到，如果這些修正提案過關，則國營事業的認定範圍將會大幅擴大，家數至少將增加73家，那麼董事長、總經理等決策主管肯定會換一輪。如此一來，執政者不但一下子就多了超過百個位子可以分配、指派，不少資源更可透過高階人事的疏通，成為政府的囊中物。

提案的民進黨立委表示，修法的目的在於能夠更嚴格地進行監督的工作。立委認定，由於現行法規認定政府持股50%才算是國營事業，因此有些公司就走巧門，將政府持股壓在50%以下，規避國會監督，如果放寬認定標準，須接受監督的國營事業就會大增。

這些提案的立意或許良好，不過，加大政府掌控的力量有違民營化的趨勢；此外，國營事業須適用更為嚴格的規範，對民股的權益恐怕會造成不利的影響；而員工身分的轉換也涉及勞保、退休金等課題，增加政府的財政負擔。

民進黨執政後，水利會人事改官派、資產歸國有基金管理；綠委提案修法想將鄉鎮市長改為官派；不斷修法擴大各種政務官任用範圍；政府三級機關首長可採政治任命等，可以看到民進黨政府抓權、抓錢、抓人事的動作從未停歇，有這樣紀錄的執政者，如何能讓民眾相信，擴大國營事業純粹是出於公共利益的考量而非一黨之私？

其實，從「貫徹監督」的角度來看，前述《國營事業管理法》第3條就已明定，即使政府持股不到50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院本來就得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並且備詢。就看政府要不要執行罷了。

民進黨政府請先落實法律的規範，再談放寬國營事業認定標準吧！（作者為作家）

(中國時報)