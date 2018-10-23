民進黨盲目廢核 台灣不能陪葬

2018年10月23日 04:11 中國時報 主筆室

行政院長賴清德宣布「觀塘換深澳」那一刻，蔡政府的能源政策併同能源團隊的專業與信用就一起破產了，但台灣的未來不能破產。改變的時刻到了，社會理性力量應放棄「非核家園」，支持以核養綠的穩健做法。

「觀塘換深澳」會成為蔡政府能源政策的「明斯基時刻」（價值崩潰），是因為蔡政府今年3月才不惜代價鼓吹、動員讓深澳燃煤電廠計畫通過環評大會，當時曾為環保社運核心人士的環保署副署長詹順貴甚至為達成使命，在正反兩方平手時，以會議主席身分投下關鍵的贊成票。之後深澳燃煤電廠案成為選戰議題，綠營為此處於挨打局面，但從行政院長到經濟部上下官員莫不咬牙硬撐，多次鐵口指深澳不蓋北部就缺電，深澳電廠絕對必要。

半年後，為了興建天然氣第三接收站的「觀塘案」上場，賴清德院長希望盡快通過，但蔡政府面臨環保團體抗爭破壞藻礁、民間環評委員退席造成流會的抵制，為了讓觀塘過關，賴清德在立法院釋出如觀塘通過，深澳可考慮不蓋的訊息。隨後詹順貴辭官，觀塘案在官方委員護航下通過環評，數日後賴清德宣布深澳停建，目前經濟部正辦理撤銷深澳電廠的環評許可手續。

這一連串動作與轉變讓外界目不暇給、驚嘆連連，半年來不斷宣傳深澳電廠非蓋不可，不蓋北部就缺電，甚至在賴清德說出可以「觀塘換深澳」的前一天，經濟部還發出新聞稿再強調深澳的重要「是確保全國電力供應穩定及改善區域電力供需平衡的重要計畫」，隔日就成為賴清德口中可以被取代的計畫。

賴清德會走這步棋，明顯是政治考量與選舉優先。綠營在這次選舉中，因增加火電，空汙惡化而處於挨打局面，新北市更因深澳煤電廠興建問題，讓綠營候選人蘇貞昌聲勢始終難以開展，因此決心停建深澳扳回選舉劣勢。至於觀塘案，桃園市綠營選情穩定，不必擔心影響選情，「觀塘換深澳」政治上划算。但經濟部能源局的「專業」就此成為政治祭品，更成社會笑話，可謂信用破產，連帶的是整個綠營能源政策也是信用耗盡而破產。

但「觀塘換深澳」並未解決能源政策缺電的本質性，且製造更大的風險與問題。因為全面廢核少了核一、二廠，讓北部短少325萬瓩的核電，因此大潭要增加4部機組、300萬瓩的裝置容量，加上原來已有的500萬瓩機組，大潭電廠將成為全台乃至全球最大的單一天然氣電廠。取消深澳電廠計畫後，在大潭再增機組的可能性高，屆時可能全台有900萬瓩的天然氣機組集中在大潭，觀塘的接收站就是要供氣給大潭電廠。

因此，全台供電更集中而不是綠營原來說的「分散」，風險高度集中在大潭。台灣天然氣全部仰賴進口，稍有閃失─不論天氣因素或兩岸緊張，供氣稍有不足就會全台斷電。未來全台一半供電仰賴天然氣，坦白說，連自產天然氣的美國、俄羅斯、中東等國家，基於成本與風險考量都不敢如此冒險，外媒評論台灣能源政策「置台灣於脆弱風險中」，是有其道理。

綠營一直宣傳要花數兆元建構綠能，其實發揮不了多少穩定供電的作用，更讓民眾吐血的是：耗費數兆元廢核、建綠能、換氣電，承受電價上漲與國安風險後，排放大幅增加，空汙依然惡化。綠營把天然氣宣傳為乾淨的能源，其實天然氣只是汙染與排放較煤電輕而已，只要是火力發電就一定有空汙與排放問題。

蔡政府的能源政策等於在死胡同打轉，最終必然是火電占8到9成，排放、汙染、電價俱升，而且台灣要長期處在缺電風險中，企業投資意願下降，其原因只有一個：全面廢核的前提。事實上，面對急遽惡化的氣候變遷問題，全球趨勢早已不是「非核」，而是「減碳非煤」，核電已被視為有助減碳的乾淨能源，各國仍在使用並繼續興建新核電廠，蔡政府與環保團體卻對世界新趨勢如此遲鈍，甚至失去知覺。

民進黨許多反核的理由都已被證實是錯誤，甚至只是科技無知的恐懼，國家能源政策不能建立在無知與錯誤之上。只要蔡政府拿掉「反核神主牌」，從全面廢核改為以核養綠，能源政策馬上能解套。核一、二延役加上核四完工商轉，北部馬上有近600萬瓩核電可用，所需的花費遠低於綠電或新蓋氣電廠，發電成本亦低，大潭增機組、三接、深澳電廠俱可免。南部核三延役則能讓南科晶圓廠（台積電高耗電的新廠）不虞缺電。民進黨如果不願正視問題、堅持全面廢核，很可能斷送台灣的未來，該是回頭的時候了！

(中國時報)