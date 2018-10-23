2018年10月23日 04:11 中國時報 主筆室

台鐵發生37年來最嚴重的事故意外，確切原因仍在調查中，依目前相關調查研判，以人為疏失或機械故障可能性最大，檢警除應盡速找出原因，告慰死者及家屬外，政府更應痛定思痛，以公共安全為最高原則，解決台鐵長期營運不善及安全的問題。

普悠瑪號2012年由日本製造，2013年2月投入營運，初期行駛宜蘭線與北迴線，2014年7月擴展至電氣化後的台東線，由於普悠瑪列車的設計可讓它在彎道上較非傾斜式列車以較快速度行駛，雖搖晃較劇烈，但比自強號快，經常一票難求，也確實可疏解花東鐵路運量問題。

然而，台鐵買來這些先進列車，有能力做好維修及行車安全嗎？據台鐵工務處統計，2008年至去年4月，北、中部道班人數減少2到3成，形成1個道班要負責3站的軌道養護距離，包括巡檢軌道有無沉陷、挫曲，還要定期更換、調整軌道。

不僅如此，電務人員負責檢修、保養及裝設軌道號誌、通訊電路設備等，同樣人力流失。花東、屏潮等各地電氣化紛紛完工，固然帶來方便，但養護距離和設備增加後，缺人問題就更嚴重。依台鐵最新統計，今年8月員工數比2012年少了81人，且平均年齡降低，顯然人力捉襟見肘。

尤其前瞻計畫軌道建設編列4241億元特別預算以及後續年度經費1210億元，共計38個項目，迄今多項工作進度落後，政府雖砸錢讓台鐵緊急徵才，但打鴨子上架的人力能支應如此繁瑣的維修和公共安全嗎？

台鐵近幾年不斷提升服務品質，甚至大賣鐵路便當改善形象和財務狀況，卻似乎忘了基層員工養成才是鐵道公共安全的核心。政府要馬兒好，又要馬兒不吃草，犧牲的是台鐵130年的基業。

(中國時報)