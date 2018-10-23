別再閹割警察公民權了

2018年10月23日 04:11 中國時報 葉毓蘭

今年11月24日九合一大選，加上公投案數量大增，全國共設有1萬5888個投票所，預計投入的選務人員，根據中選會的說法，落在26萬至31萬之間。這麼龐大的數字，如果因為參與選務而不能投票，勢必影響大局。因此，依《公職人員選舉罷免法》規定，投票所工作人員得在戶籍地或工作地之投票所投票。未能於工作地投票所投票者，往例則是由投票所主任管理員斟酌於投票人數較少時段，給予30分鐘至1小時的時間，供其往返戶籍地投票所投票。

反觀負責選舉治安的警察就沒有這樣的福氣了。不久前內政部長徐國勇宣布「全國警察在11月24日當天，可能必須要全部停休」，不可避免一定會有人受影響，但會盡量將影響程度降到最低，像以前曾經最低只有11%的人受到影響。

只有11%的人受到影響？這是過去的最低紀錄，即使今年達到這樣的標準，11%代表著6000多個人的公民權因為執勤而活生生被剝奪。針對這個疑問，警政署發表聲明：重視警察的公民權，對於員警投票有所規畫調度，依照個人意願，當天下午兩點前規畫完成投票。但是我們都知道，除非是在戶籍地附近工作的員警，怎麼可能可以在投票日當天衝進衝出，置選舉治安不顧？雖然號稱可輪流去投票，但是警察中有多少是離家幾百里的可憐人？

警察弟兄們告訴我，過去如果警察局規畫得當，及早造冊，將他們納入投開票所的工作人員，就可以在自己負責勤務的投開票所投票，不必趕回戶籍地投票。但是《公職人員選舉罷免法》的選務人員可以選擇在戶籍地或工作地投票的規定，只適用於戶籍地和選務工作地是同一選區的情形，今年九合一大選的投票包括村里長的選舉，適用的難度相對很高。尤其警察有很多是北漂族，因為勤務的不確定，很多人的戶籍仍然隨著父母家小留在中南部，自己獨自在北部工作。因此，就算依《選罷法》可以選擇在工作地的投開票所投票，但對絕大多數的警察仍不適用。

這麼多年來，不論藍綠執政，警察的公民權都被閹割，所以在缺乏政治力的前提下，永遠都是被犧牲的籌碼，這是代議政治上最大的漏洞，因為缺乏警消代言人，所以在地方與中央都會有不肖政客挾著警政預算的審查權，對警察機關進行箝制與壓榨。而最慘的是，在整個年改的過程中，警察被打成與朝九晚五的一般公務員相同，因為沒有政治力，高壓過勞的特性完全被漠視，權益完全被踐踏。

一位警察弟兄說得好，「不管是誰執政，基層的警察同仁在執行選舉勤務時，基本上依舊沒有人敢離開自己的工作崗位，投票權這個東西離開了戶籍地（不論是北漂、南漂、東漂、西漂或離島漂），我就已經自己先判自己褫奪公權30年（現在是改判35年），擔任投開票所的警衛，一個人守護著整個民主制度的運轉，然而我不可能離開自己守護的地方去投票。」守護民主的警察公民權被閹割，是多麼諷刺！

其實這個問題並非無解，只要修法增加不在籍投票即可。不在籍投票在歐美各國施行許久，最核心的意義在確保「一人一票，票票等值」的憲法價值，保障公民參政權的平等性，亞洲的日本、南韓、菲律賓也有實施，亞洲第一個民主共和國為什麼遲遲不做？請把公民權還給警察！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)