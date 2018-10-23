2018年10月23日 04:11 中國時報 卓亞雄

從沒想過的事竟然發生了：國營事業中油販售的95無鉛汽油出包。專長畜牧、養鴨的董事長戴謙率主管開記者會承認油品不合格。他措辭頗費心機：以「自主檢查、主動改進、主動理賠…」的態度處理油品事件，聽在消費者耳裡，戴謙打的是「坦白從寬」算盤，不要紙包不住火燒起來才承認，那就難善了。

中油這個包還出得真大，桃園煉油廠生產的95無鉛汽油幾乎鋪遍北台灣加油站，95無鉛汽油是駕駛人最大宗的油品選擇，從發油量推估，受影響的汽、機車可能達30萬輛；中油表示願意理賠，可是消費者怎麼舉證？還要給中油遴聘的第三公正方鑑驗，這得花多少時間？

劣質油品雖曾耳聞，但對愛車的影響，車主幾乎到損害明顯了才會懷疑。尤其台灣空汙嚴重，骯髒空氣必然傷害汽車，車主直覺以為車子開得不順是空汙、霧霾導致。車子在國外，行駛1萬、1.5萬公里才需打開引擎蓋保養，在台灣被勸告最好5000公里就該保養了，但怎麼想也沒想過國營公司中油是加害者。

不止95油品出包，中油這1年沒少上過媒體版面：1月桃園煉油廠大爆炸，嚇得周遭鄰居以為飛機失事；7月澎湖湖西油庫洩漏7萬公升油品汙染海域；9月綠島加油站滲漏也來搶版面；10月台中港遭重油汙染還是算中油的帳。出槌事件沒停過，環保單位罰單開得鈔票滿庫，漁民卻對漁場慘遭破壞欲哭無淚。

更高明的是戴謙在國會答詢的妙語，他說自己接中油才1年，出這些事都算在他頭上不公平，「冰凍三尺非一日之寒」。戴謙效力綠營，應對答詢的「教戰守則」必須熟記，此刻最高指導方針是「都是前朝的錯」，只要推給馬前總統，就能安全下莊。

其實中油董事長以往是個安全的位子。但拜去年815大停電之賜，前董事長陳金德請辭，戴謙走馬上任，跌破眾人眼鏡。經營主項油、天然氣是獲利豐厚的生意，不需出門拉客戶，固定的長約客人就保證收益；尤其長年不讓實際的大用戶台電自己上市場買貨，獨家代理台電的油氣採購，國際能源行情不必擔心漲跌，反正轉手加「手續費」賣台電就有得賺，直到最近才釋出微量市場給台電。

中油在油氣生意的專業度有一定口碑，但這回95無鉛汽油出包受傷不輕，答應賠償消費者的支出對中油來說眼都不須眨一下，真正要在意的是消費者對中油的信心毀了。

「中油油品保證安全」的廣告你還相信嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)